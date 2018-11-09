Новая противоударная модель Doogee S55 Lite с алюминиевой рамкой

9 ноября 2018, 13:53

Знакомые с продукцией Doogee пользователи знают, что компания имеет специальную S-серию противоударных смартфонов.

Эти девайсы помещены в корпус из поликарбоната, рамки из алюминиевого сплава и защитных вставок, а также соответствуют стандартам защиты IP68. На середину ноября анонсирован выход на украинский рынок новинки из данной линии — Doogee S55 Lite с корпусом из металла и поликарбоната, двойной камерой на 13+8 Мп и мощной аккумуляторной батареей на 5500 м*Ач, которая держится 700 часов в режиме ожидания. Этот телефон станет отличным предложением для любителей активного отдыха и путешествий.

Главная ценность Doogee S55 Lite — это надежность, и в случае с этим телефоном это не пустые слова, а факт. Соответствие стандартам защиты IP68 значит, что смартфон полностью защищен от попадания пыли внутрь корпуса и выдерживает погружение в воду не более чем на 1 метр. Достигается подобный эффект тщательно продуманным корпусом из прочного поликарбоната с алюминиевой рамкой, вставками из металла и резины. Эти компоненты вместе надежно защищают все жизненно-важные разъемы и порты от влияния влаги и пыли.

Эффектность дизайна корпуса подчеркивает фронтальная сторона устройства, большую часть которой занимает 5.5 дюймовый экран с разрешением 1440*720 пикселей и защищенным стеклом Gorilla Glass.

А теперь заглянем под корпус устройства и разберем главные технические характеристики Doogee S55 Lite:

процессор — 4х-ядерный MTK 6739 с тактовой частотой 1.5ГГц и объемом оперативной памяти в 2ГБ;

операционная система — Android 8.1 Oreo;

внутренняя память — 16 Гб с возможностью расширения картой памяти до 32 Гб;

два слоти под SIM-карти Nano-SIM с поддержкой всех стандартов связи (включая 4G);

защита данных с помощью сканера отпечатка пальца, который разблокирует телефон за 0.1 секунду;

двойная основная камера на 13 и 8 Мп, которая в совместной работе с водо- и пыле-защитой открывает новые возможные сценарии использования (например, подводная съемка);

фронтальная камера — 5 Мп с углами обзора 80°.

Как мы изначально отметили, данный смартфон отлично подойдет активным людям и туристам. Им особенно важны надежная навигация и долгое время работы устройства. И с этим у Doogee S55 Lite все отлично. За навигацию отвечает полный набор специальных сенсоров:

гироскоп, которой точно отображает каждое движение и поворот пользователя с телефоном в руке — это отображается на карте и поэтому значительно упрощает ориентацию на месте;

цифровой компас, не зависящий от спутников и их видимости, а потому отлично работающий даже в самой отдаленной местности;

GPS — спутниковая система навигации, которая также легко определяет местоположение пользователя и помогает прокладывать маршруты в онлайн- и оффлайн-картах;

геомагнитный датчик — так называемый электронный компас, легко определяющий стороны света.

А самой полезной функцией оказывается поддержка спутниковой навигационной системы GLONASS — современный датчик для определения точных географических координат и времени. Весь этот функционал обеспечит путешественникам и любителям активного отдыха свободное ориентирование на местности и возможность проложить маршрут в любых условиях.

За длительность работы смартфона отвечает большая аккумуляторная батарея с емкостью 5500 м*Ач и поддержкой быстрой зарядки. Этого заряда хватает на 700 часов в режиме ожидания, 35 часов в режиме разговора, 28 часов веб-серфинга.

На данный момент Doogee S55 Lite ожидается в черном цвете и сером с оранжевыми вставками.

Рекомендованная розничная стоимость Doogee S55 Lite — 4699 грн. В продаже новинка появится во второй половине ноября. В момент выхода смартфон будет представлен в каталоге официальных дистрибьюторов. Позже данная модель появится в крупных интернет-магазинах и розничных сертифицированных магазинах.