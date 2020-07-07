DOOGEE S88 Pro - "вездеход за копейки"

7 июля 2020, 18:08

Тройная основная камера, корпус, защищенный по стандарту IP68, аккумулятор на 10 000 мАч, а также поддержка беспроводной и обратной беспроводной зарядки + “железо”, которого хватит практически для любых задач – все это новый DOOGEE S88 Pro.

Характеристики

Дисплей — 6,3 дюйма, IPS, 2340х1080;

Процессор – 8-ядерный MTK6771T-P70;

ОС — Android 10;

Оперативная память — 6 ГБ;

Пользовательская память — 128 ГБ, microSD;

Беспроводные сети — Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC;

Основная камера — тройная 21Mп Sony IMX230, F/2.4, 6-element lens, 8Mп FOV 130°, 8Mп;

Фронтальная камера — 16 Мп;

Аккумулятор — 10000 мАч.

Материалы и сборка

В корпусе DOOGEE S88 Pro сочетаются прочные композитные материалы, немалое количество металлических вставок и стекло, которым прикрыта передняя панель. Последнее защищенное от Gorning.

Сборка надежная – детали между собой “сбиты” плотно, никакого даже небольшого люфта здесь нет.

Модель дополняет собой линейку защищенных смартфонов DOOGEE. Производителем задекларирован стандарт защиты IP68. Таким образом, терминалу не страшны падения с высоты до 1,5 метров включительно, а также не длительные погружения на глубину до 2 метров.

Эргономика

372 грамма веса для смартфона, пусть даже защищенного, согласитесь – это немало. Трубка чувствуется увесисто, что подразумевает пользование нею преимущественно мужчинами, хотя девушки, которые любят заниматься активным отдыхом могут также обратить внимание на этого «робокопа».

Больше всего места на панели спереди отведено под дисплей. Еще здесь глазок фронтальной камеры, все необходимые датчики, а также разговорный динамик и три классические Android-ные кнопки.

Тройная основная камера с двойной вспышкой расположена на мощном металлическом пьедестале тыльной панели. Рядом здесь же микрофон шумоподавления, а ближе к нижнему ребру — динамики громкой связи и логотип производителя.

Правая боковая панель примечательна сканером отпечатков пальцев, а также клавишами включения/выключения питания и кнопкой регулировки громкости.

Противоположная “боковушка” интересна двумя настраиваемыми кнопками, а также слотом под SIM-карты и карту памяти.

Еще одна примечательная деталь – порт USB Type-C. Он предусмотрен снизу и прикрыт резиновой заслонкой.

Дисплей

В плане экрана DOOGEE S88 Pro приятно удивил. В новинке мы имеем дело с 6,3-дюймовым тачскрином, обладающим весьма неплохой IPS-матрицей. Последняя на деле способна обеспечить отличные углы обзора и довольно качественную передачу цветов.

Разрешение панели — Full HD+, контрастность — 1500:1, а плотность пикселей — 410 ppi. С передачей цветов в помещении или при условии пасмурной погоды все более чем хорошо. О пикселизации в виду заявленной плотность, речь не идет.

Автономность

У DOOGEE S88 Pro аккумулятор на 10000 мАч. Одного полного заряда этой батареи хватит на 3-4 дня автономной работы при обычном режиме использования либо же до 3 дней интенсивного.

Поддерживается быстрая зарядка (в комплекте адаптер на 25 Вт), а также беспроводная для чего у производителя есть соответствующий адаптер на 5 Вт. Его придется докупать отдельно.

Научен DOOGEE S88 Pro работать также и в режиме повербанка. Кстати, в этом режиме он может отдавать также заряд беспроводным способом. Лично я ранее ничего подобного не встречал.

Операционная система и оснащение

Программная платформа – стоковая Android 10.

Аппаратная «связка» — Helio P70 + 6 ГБ оперативной памяти + Mali-G72.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов — это Wi-Fi, NFC.

Поддержка 4G, конечно же, также есть.

Объем встроенной пользовательской памяти в S88 Pro – 128 ГБ. За счет карт microSD доступно расширение.

Камеры

DOOGEE S88 Pro получила тройную основную камеру. Фронтальная – одинарная на 16Мп.

Краткие характеристики тройной системы: 21Mп Sony IMX230, F/2.4, 6-element lens, 8Mп FOV 130°, 8Mп. Арсенал настроек и режимов съемки можно назвать стандартным.

Фронтальная камера поддерживает разблокировки по лицу. Работает корректно.

Ниже – примеры съемки фото и видео.