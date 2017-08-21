Doogee BL7000 – мощный смартфон со стильным дизайном и аккумулятором на 7060 мАч

21 августа 2017, 9:45

Китайская Doogee анонсировала свой новый, достаточно мощный смартфон – BL7000.



Новинка интересна тем, что может предложить первоклассное «железо» и отличный дизайн по сравнительно небольшой цене.

Работает терминал под управлением Android 7.0.



В качестве аппаратной основы «под капотом» 8-ядерный MediaTek MT6750T на 1,5 ГГц + графика Mali-T860 и 4 ГБ ОЗУ. Объем встроенной пользовательской памяти – 64 ГБ.



Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – Full HD.



Помимо этого, «на борту» двойная основная камера (модули 13+13Мп) и также 13Мп фронтальная.

Емкость аккумулятора – 7060 мАч, чего, согласно официальным данным, достаточно на просмотр Full HD – видео в период до 20 часов.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев и поддержка LTE.В продаже аппарат появится с ценником в районе $200. Дата релиза – конец текущего месяца – начало следующего.