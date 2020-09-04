В Украине в продаже появятся смартфоны Doogee S88 PRO и N20 PRO

4 сентября 2020, 12:45

В сентябре украинский рынок смартфонов пополнится двумя долгожданными новинками – Doogee S88 PRO и N20 PRO.

Смартфоны порадуют пользователей ультрасовременными технологиями, красочными дизайнами и мощными камерами.



Первая новинка для украинских пользователей – флагманский смартфон Doogee S88 PRO. Модель отличается высокой мощностью и брутальным дизайном, а три камеры высокого разрешения позволяют делать захватывающие дух снимки. Doogee S88 PRO вынослив, надежен и способен работать даже в непростых условиях – например, при экстремально низких или высоких температурах (от +70 до –55 по Цельсию).

Создатели наделили смартфон необычным дизайном – геометрический корпус выглядит так, словно Doogee S88 PRO только что переместился к вам в руки из далёкого будущего. Благодаря ударопрочному корпусу и 6,3-дюймовому стеклу Corning Gorilla формата 19:9, новинка надежна и практически неубиваема. Она легко выдерживает внешние воздействия, в том числе пыль, влагу и перепады температур. А благодаря защите от отпечатков пальцев, экран смартфона меньше пачкается.



Doogee S88 PRO станет отличным компаньоном в долгих путешествиях и дальних поездках. Батареи ёмкостью 10000 мАч хватает на десятки часов активного использования. Функция беспроводной зарядки 24 Вт позволяет не быть привязанным к проводу, а поддержка обратной зарядки 10 Вт даёт возможность делиться зарядом с теми, кому он необходим.



Новинка оснащена 21-мегапиксельной камерой Sony IMX230 с тройной задней камерой. Doogee S88 PRO не позволят упустить момент – фото и видео всегда получаются качественными, вне зависимости от уровня освещенности и погодных условий. А для красочных и запоминающихся селфи в модели предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера Samsung.

Внутри новинки – Android 10.0 с памятью 6 Гб RAM + 128 ГБ ROM. Благодаря такой «начинке», смартфон с легкостью справляется с высокопроизводительными играми, а также быстро работает с самыми разными программами. Слот на две SIM-карты позволит разделять работу и повседневную жизнь, и при этом всегда быть на связи.Doogee N20 PRO – настоящий хит-продаж, получивший технологический апгрейд. Ультрасовременный смартфон не только справляется с повседневными задачами, но и снимает фантастические фотографии. Последнее возможно благодаря четырем мощным камерам:• 16-мегапиксельная портретная камера с 6-элементной линзой позволяет вести съёмку под углом 130 градусов;• широкоугольная 8-мегапиксельная фронтальная камера – то что надо для урбанистических и природных пейзажей;• две вспомогательных 5- и 2-мегапиксельных фотомодуля, оснащённые технологий F / 2.0 и искусственным интеллектом – для непревзойденного качества фотографий.

Смартфон особенно понравится тем, кто любит много фотографировать – например, travel- и Insta-блогерам. Doogee N20 PRO подойдет как для пейзажной, так и для портретной или даже предметной съёмки.

Еще одна особенность Doogee N20 PRO – внушительный дисплей с диагональю 6,3’’, разрешением 1080 х 2246 пикселей, технологией Full HD и матрицей IPS. Такой набор обеспечивает качественную и яркую картинку, которую хочется рассматривать.

«Начинка» модели отвечает запросам требовательных пользователей – она работает с приложениями середины 2020 года. И это не удивительно: Android 10.0 на процессоре Octa Core 4 x Cortex-A53 Helio P60 с частотой 2.0GHz отлично справляются с любыми задачами. А внутренняя память до 256 гигабайт позволяет не думать о месте на смартфоне и хранить в нём всё, что захочется.

Большой плюс смартфона – аккумулятор на 4350mAh, который обеспечивает около 15 часов активного использования без привязки к розетке. Смартфон удобен в путешествиях, работе, активном отдыхе – противоударный влагозащитный экран делает модель долговечным и надёжным спутником.

Корпус новинки выполнен в космическом дизайне с использованием ярких оттенков. Подчеркнуть свою индивидуальность можно с тремя цветами на выбор: фиолетовым стримером, фэнтези-лесом или space gray.

Doogee N20 PRO – ультрасовременная, но бюджетная модель, которая сочетает в себе всё необходимое для современного пользователя.