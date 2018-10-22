Что нового DOOGEE показала на выставке Mobile Electronics Fair в Гонконге?

22 октября 2018, 9:15

Вчера в Гонконге стартовала долгожданная ежегодная осенняя выставка мобильной электроники AsiaWorld-Expo, которая продлится до 21 октября.

Участники выставки с гордостью демонстрируют свои последние разработки. Одним из наиболее привлекательных отметим выставочный стенд DOOGEE, на котором, представлены как традиционные серия X, серия BL, серия S, так и еще не представленная в Украине серия устройств Y. С уверенностью заявляем, что максимальное внимание посетителей было приковано к последним новинкам серии S: DOOGEE S70 и DOOGEE S80, которая умышленно задумывалась к дебюту в качестве "реальной машины". DOOGEE намеревается возглавить ряды профессиональных производителей защищенных ударопрочных смартфонов, привнося больше функциональности, как в софтверную, так и в хардверную их составляющую.

Все причастные к смартфонам DOOGEE собираются именно на этой выставке и, если говорить о моделях, которые пользовались успехом публики, то это именно DOOGEE S70 и S80. С того дня, как была раскрыта основная информация о DOOGEE S70 после завершения онлайн-кампании по сбору средств на Indiegogo, ударопрочный игровой смартфон DOOGEE S70 получил множество похвал в средствах массовой информации, с уверенностью разместившись в ТОР 10-ке наиболее востребованных в поиске Indiegogo смартфонов. Он занял позицию NO.1 в десятке так называемых крутых и "умных" находок.

По сей день публика выделяет его среди прочих, уделяя особое внимание этому смартфону, по праву соответствующего профессиональному геймпаду.

https://www.youtube.com/watch?v=zIBqjZyz5js

Является ли S70 самой последней разработкой DOOGEE? Нет! Далее следует S80. DOOGEE S80 по меньшей мере, является революцией системы визуального планирования, поскольку это интеграция смартфона и защищенного прочного смартфона с 5,99 '' большим экраном. В отличие от обычных радио телефонов, Walkie-Talkie DOOGEE S80 основывается на цифровом сигнале с более широкой частотой спектра и более четким качеством соединения. Кроме того, он отлично справляется с тестами пыле-водонепроницаемости IP68 и IP69K, лабораторными испытаниями военного стандарта США, позволяющими определить устойчивость широкого перечня оборудования ко всевозможным воздействиям в не полевых условиях MIL-STD-810G, а также первым в мире обладает 5 АТМ показателем водонепроницаемости. Батарею DOOGEE S80 получил более чем мощную - 10080 мА*ч и полный NetCom (Для справки NetCom – ПО для системных администраторов, которое позволяет получить полный контроль над локальной сетью и Интернет-соединениями. NetCom представляет собой легкое в использовании ПО для фильтрации пакетов, ограничения скорости, QoS, маршрутизации, создания сетевых мостов, блокирования HTTP URL, перенаправления пакетов, управления сетью и имеет улучшенную консоль управления и поддержку скриптов. Кроме того, NetCom - это также расширяемый межсетевой экран и контроллер трафика.) Именно поэтому DOOGEE S80 прекрасно подойдет не только людям увлекающимся путешествиями, спортом и другими активными видами отдыха, он будет востребован также спортивными командами, увлекающимися экстремальными видами спорта. Отметим, что Europe Hiking Group, спонсируемая DOOGEE в прошлом месяце, оценивает S80 как "самый полезный ударопрочный смартфон для походов" и "Это помощник экстремальных видов спорта".

DOOGEE S80 ударопрочный защищенный смартфон с рацией



"Вишенкой на торте" вокруг популярных ударопрочных смартфонов серии S стала серия Y, которая вызывает неподдельный интерес. Экран смартфона украшает, как отметили представители DOOGEE, “Waterdrop screen”. Судите сами как он энергично и модно подчеркивает DOOGEE Y8 своим привлекательным дизайном. Это смартфон достаточно тонкий с 6,08-дюймовым безрамочным экраном и челкой с "изюминкой". Модель будет оснащена новейшей системой Android 9.0. Очевидно, что серия Y нацелена на создание трендового и энергичного образа для молодежи.

Инновации безграничны и удивительны. Каждое шоу мобильной электроники великолепно своей верификацией различных инновационных продуктов.