DOOGEE представляет новый смартфон BL 5000

11 октября 2017, 11:45

Doogee Украина готовит к выпуску на украинский рынок новый смартфон - BL5000.

Данная модель отвечает всем современным требованиям. Телефон отличается объемом аккумулятора до 5050 мАч, что позволяет ему держать заряд до 2 дней. DOOGEE применяет свою собственную технологию быстрого заряда до 12 В-2А, требуя 24Вт. Быстрая зарядка в наше время необходима, а BL5000 может обеспечить 40% мощности за 10 минут заряда. Для того, чтобы полностью зарядить телефон, требуется около 2 часов.

BL5000 имеет множество позитивных и отличительных особенностей, которые пользователь оценит по достоинству. Например, сравнивая с другими крупными смартфонами и фаблевыми аккумуляторами, DOOGEE BL5000 имеет относительно небольшой корпус из 5,5-дюймового дисплея. Телефоны с такими мощными батареями обычно довольно тяжелые, но BL 5000 легкий, идеально лежит в руке. Батарея имеет такой же размер, как и xiaomi Mi Max 2.Внешний вид новинки запоминается благодаря нескольким моментам. Во-первых, это оригинальная конструкция и дизайн основной двойной 13-мегапиксельной камеры (имеющей светодиодную вспышку между фотомодулями). Камера также имеет телеобъектив, который отлично подходит для съемки портретов. Более того, некоторые из упомянутых выше фотомодулей успешно справляются со съемками даже в условиях плохого освещения.Еще одна особенность BL5000 – это его внешний вид, который включает себя симбиоз Honor Magic и Honor 9. Так называемый “8 curves design” (дизайн 8 кривых или изогнутых сторон), способствует округлению корпуса, а заднюю сторону телефона заполняет сияющим стекловидным сиянием. Смартфон оснащен двойной камерой сзади, 13.0-мегапиксельная основная камера с телеобъективом превосходна для съемок портретов.Одним словом, BL5000 - это изысканное сочетание всех известных популярных элементов смартфона по доступной сверхбюджетной цене – 5499 грн.