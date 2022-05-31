MikroTik hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD) - 2-діапазонний бездротовий маршрутизатор

31 мая 2022, 13:45

Спадкоємець серії hAP, новий hAP ac³ з 4-ядерним процесором працює ще швидше і має потужні зовнішні антени для кращого покриття Wi-Fi.

Крім того, ця новинка отримала 256 МБ ОЗУ, вихід PoE (на 5-му порту) та 128 МБ NAND. Є повнорозмірний порт USB, який можна використовувати для додавання додаткового зовнішнього носія. Новий корпус дозволяє встановлювати пристрій вертикально чи горизонтально. Також до комплекту входить набір для настінного кріплення.

RouterOS – виняткова універсальність. З RouterOS сценарії, які можна автоматизувати:

- змінювати черги залежно від використання смуги пропускання

- складні тригерні повідомлення, такі як "Ваша пропускна здатність досягла X за Y хвилин!"

- резервне копіювання та налаштування додаткових пристроїв та багато іншого

Особливості:

Стандарти: 5 ГГц – 802.11a/n/ac, 2,4 ГГц – 802.11b/g/n

Максимальна потужність передавача: 5 ГГц – 26дБм, 2.4 ГГц – 27дБм

Антени – з коефіцієнтом посилення 2.4 GHz (3 dBi), 5 GHz (5.5 dBi)

POE In/Out - Passive PoE

CPU - 4 ядра IPQ-4019 716 MHz

Основні призначення:

Заміна точок доступу, роутерів та маршрутизаторів різних бюджетних виробників.

Створення точки доступу.

Доступ до Інтернету для домашньої мережі.

Доступ до Інтернету для мереж малого розміру.

Об'єднання віддалених офісів у єдину мережу.

Пріоритезація та фільтрація трафіку.

Створення хотспоту.



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