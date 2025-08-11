Германия закроет представительства ведущих российских СМИ

11 августа 2025, 8:15

Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на источник. Отмечается, что причина - «прямая угроза для безопасности Германии, которую представляет деятельность российских журналистов».

По словам источника, Берлин хочет скрыть это, чтобы не спровоцировать ответные действия Москвы в отношении немецких корреспондентов.Собеседник агентства подчеркнул, что «ФРГ планирует наращивать давление на российских журналистов, включая членов их семей, чтобы вынудить их добровольно покинуть Германию». Также отмечается, что запрет ведущих российских СМИ связан с желанием Берлина передавать «правильный контент» русскоязычной аудитории в ФРГ.