5 октября 2023, 14:45

Украина получит 186 млрд евро в течение семи лет в случае вступления в Евросоюз — FT со ссылкой на расчеты финансовых последствий в случае расширения блока.

Эти средства включают 96,5 миллиардов евро для поддержки сельского хозяйства, но это также означает уменьшение субсидий в этой области для существующих членов ЕС на 20%.Согласно оценкам издания, в случае принятия девяти новых стран-членов, включая Украину, Молдову, Грузию и шесть балканских стран, бюджет ЕС вырастет на 21% до 1,47 трлн евро, что составит примерно 1,4% от валового национального дохода 36 стран.