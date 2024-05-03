РФ відповідає за збої в роботі GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря

3 мая 2024, 10:15

Ми знаємо, що росія глушить сигнал GPS із самого початку своєї агресії в Україні. За останні півтора роки ця проблема стала дуже серйозною у нашому регіоні, — заявив глава МЗС Естонії.

За його словами, проблема стосується не лише Естонії, а й Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Польщі.



Якщо ми подивимося на діяльність росії, то ця атака на GPS є частиною гібридної кампанії, яка порушує наше життя і порушує всілякі міжнародні угоди, - додав Тсахкна.



Згідно з конвенцією, учасником якої є росія, ніхто не повинен втручатися у роботу GPS. Однак є багато доказів того, що перешкоди виходять із Санкт-Петербурга, Пскова та Калінінграда.