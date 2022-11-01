Які корисні та маловідомі функції мають сервіси електронної пошти?

1 ноября 2022, 12:15

У gmail:



- Планування часу відправлення листа





Є ситуації, коли потрібно надіслати лист у певний день, проте ви заздалегідь знаєте, що будете саме у цей час без зв’язку. В таких випадках можна скористатися функцією планування листів:



-створіть новий лист, зазначте адресата;

-натисніть значок у вигляді трикутника поряд із кнопкою “Надіслати”;

-зазначте потрібну дату та час, коли лист буде надісланий (це може бути навіть наступний рік).



- Усі такі листи зберігаються у окремій папці – Заплановані.



- Відкладені листи



Якщо немає часу прочитати отриманий лист, і ви плануєте зробити це пізніше – можна лист відкласти, щоб про нього потім не забути:



-наведіть курсор на лист;

-натисніть значок у вигляді годинника, що розташований праворуч;

-оберіть потрібну дату та час, коли вам буде показано лист.



- Усі такі листи зберігаються у папці “Відкладені”.



- Скасування надісланого листа



Якщо ви випадково надіслали листа не тому адресату, його можна відкликати. Але тільки якщо помилка помічена одразу. На скасування надісланого листа дається лише до 30 секунд (у налаштуваннях можна самостійно встановити проміжок часу: 5, 10, 20 або 30 секунд).



- Як відкликати надісланий лист:



Після надсилання повідомлення у нижньому лівому кутку відобразиться сповіщення "Лист надіслано" з опціями Скасувати або Переглянути повідомлення. Натисніть Скасувати.



Пошти gmail та ukr.net мають також корисну опцію “Автовідповідач”. Її можна використовувати, якщо ви протягом тривалого часу не збираєтесь перевіряти поштову скриньку – наприклад, під час відпустки.



Як увімкнути:

-у налаштуваннях оберіть “Автовідповідач”;

-напишіть текст листа, який автоматично буде надісланий як відповідь;

-встановіть час, протягом якого опція буде активною;

-натисніть “Зберегти зміни”.



Користувачі пошти на ukr.net можуть також переглядати “Журнал безпеки”, де фіксуються всі події, пов’язані із безпекою скриньки. Наприклад, неуспішні спроби входу з невідомих пристроїв, під час яких було введено неправильний пароль, тощо.



- У пошті Outlook є можливість зазначати рівень чутливості повідомлень – звичайне, особисте, приватне, конфіденційне: Створити лист – Файл – Властивості – Конфіденційність (обрати потрібний варіант).