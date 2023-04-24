Росіяни можуть накопичувати ракети все літо для повторення блекауту

24 апреля 2023, 20:45

РФ знищила 45% високовольтних мереж і 55-60% об'єктів теплової генерації України. На відновлення енергетичної системи підуть роки.



Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики припускає, що росія може спеціально накопичувати ракети влітку, щоб здійснити нові хвилі атак по енергосистемі України восени, під час опалювального сезону.