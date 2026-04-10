У Франції відбулася серія підпалів електричної інфраструктури

10 апреля 2026, 9:15

У департаменті Шер на центральному заході Франції невідомі вчинили скоординовані підпали трансформаторів та високовольтних ліній електропередач.

Цілями стали об'єкти, які живлять підприємства оборонної промисловості, зокрема заводи компанії MBDA з виробництва ракет та підприємства KNDS, де виготовляють артилерійські системи, включаючи гаубиці Caesar.Внаслідок диверсії понад 3000-4000 домогосподарств залишилися без електроенергії. На місці одного з підпалів знайдено напис «Actions contre la guerre» — «Дії проти війни».Слідчі розглядають версію навмисного саботажу.