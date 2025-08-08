8 августа 2025, 11:45

Німеччина відновила майже знищену російським ударом РЛС Patriot для України

Заступник командувача програми НАТО з надання безпекової допомоги Україні Майк Келлер в інтерв'ю FAZ розповів, що кілька місяців тому російським ударом було значно пошкоджено радіолокаційну станцію одного із ЗРК Patriot.



За його словами, фахівці визначили, що її неможливо відремонтувати. Проте експерти німецьких Люфтваффе змогли швидко відновити РЛС і вже у липні вона повернулася до України.

