Super Flower выпустила блоки питания Leadex VI Platinum Pro мощностью до 1000 Вт

26 ноября 2021, 13:45

Тайваньская компания Super Flower анонсировала блоки питания Leadex VI Platinum Pro для высокопроизводительных настольных компьютеров. Устройства имеют сертификацию 80 PLUS Platinum.



В семейство вошли модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт. В конструкции используются надёжные на 100 % японские конденсаторы с температурным режимом 105 °C. Заявленная эффективность достигает 90 %, 92 % и 89 % при нагрузке соответственно 20 %, 50 % и 100 %.

В составе системы охлаждения применён 92-миллиметровый вентилятор на гидродинамическом подшипнике. Благодаря технологии ECO минимизируется уровень шума при работе.



Используется полностью модульная система кабелей, что позволяет избавиться от ненужных подключений. Габариты устройств составляют 150 × 150 × 86 мм.



Реализован широчайший набор средств обеспечения безопасности. В их число входят средства OCP (защита от превышения нагрузки), OVP (защита от превышения напряжения), UVP (защита от понижения напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), Dual OPP (защита от превышения мощности), OTP (защита от превышения температуры), SIP (защита от всплесков и бросков напряжения) и NLO (работа при очень низкой нагрузке).

О цене новинок пока ничего не сообщается.

(С) 3dnews