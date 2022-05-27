GIGABYTE предлагает оптимальный вариант охлаждения ЦП в составе AMD AM5

27 мая 2022, 10:15

GIGABYTE TECHNOLOGY ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК информирует все заинтересованные стороны о том, что с этого момента все продукты в составе линейки систем жидкостного и воздушного охлаждения ЦП, применительно к материнским платам для платформы AMD Socket AM5, укомплектованы соответствующими кронштейнами, предусматривают возможность инсталляции в систему без необходимости приобретать дополнительные компоненты или новое изделие идентичного назначение, и обеспечивают оптимальное теплорассеивание.

Совместимость системы охлаждения и ее преемственность применительно к различным платформам, а также процедура инсталляции таких устройств, традиционно становятся предметом для обсуждения среди пользователей, предпочитающих самостоятельную сборку ПК. Именно поэтому инженеры компании GIGABYTE уже на этапе проектирования и разработки подобных устройств всегда учитывают различия в конструктиве представленных и будущих платформ. Подтверждая статус ведущего поставщика готовых решений и компонентов для настольных ПК, компания GIGABYTE доводит до сведения всех клиентов информацию о том, что кронштейны для платформы Socket AM4 в составе комплекта указанных далее моделей, могут быть успешно применены для установки в системы на базе платформы Socket AM5. Все продукты линейки AIO систем жидкостного охлаждения, а также AORUS система воздушного охлаждения башенного типа гарантированно обеспечивают надлежащее охлаждение процессора, что подтверждено убедительными результатами проведенных всесторонних испытаний. Таким образом, пользователям, которые планируют задействовать систему охлаждения GIGABYTE применительно к различным платформам, не потребуется приобретать какие-либо дополнительные комплектующие к приобретенной ранее системе или покупать новые продукты аналогичного назначения.Перечень моделей систем охлаждения ЦП, совместимых с материнскими платами для платформы AMD Socket AM5 представлен далее.Продукты GIGABYTE, совместимые с платформой AMD Socket AM5.