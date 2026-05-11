MSI IPC представляет тонкий безвентиляторный боксовый ПК MS-C936

11 мая 2026, 18:15

MSI IPC представляет MS-C936, тонкий бесвентиляторный Box PC на базе процессоров Intel® Raptor Lake P Refresh U Series.

Разработанный для высокой производительности и низкого энергопотребления, этот компактный ПК поддерживает 4K2K дляцифровых экранов/киосков, автоматизацию процессов и локальные вычисления для задач с ИИ/Интернета вещей в ограниченных по пространству средах..



MS-C936 с толщиной корпуса 29 мм – это ультратонкий безвентиляторный промышленный ПК, построенный на базе последнего процессора Intel® Raptor Lake P Refresh U Series до Core i5 120U. Наличие 10 ядер и частоты 5,0 ГГц с энергопотреблением в 15 Вт обеспечивает высокую вычислительную мощность, сохраняя при этом отличную энергоэффективность. Компактная и беспроводная конструкция повышает надежность и упрощает установку в промышленных и коммерческих средах.

MS-C936 поддерживает до 96 ГБ двухканальной памяти DDR5 5200 МГц, что дает возможность плавной работы с большим количеством задач и обработки данных. Помимо этого, имеется возможность вывода изображений на 4 независимых дисплеях через два HDMI и два DP через интерфейсы USB C, поддерживающие разрешение до 8K. В системе также имеются двойные 2.5 GbE порты LAN для высокоскоростного сетевого подключения и большое количество портов ввода/вывода, включая USB 3.2, USB 2.0, COM порты и линейный выход. Гибкость расширения обеспечивается слотами M.2 B-key и M.2 E-key, поддержкой Nano SIM и различными вариантами хранения данных, включая M.2 NVMe и 2.5-дюймовый SATA SSD.



MS-C936 разработан для работы в сложных промышленных условиях, поэтому его безвентиляторный корпус имеет устойчивость к вибрации и ударам в соответствии со стандартами IEC 60068-2 и встроенный TPM 2.0 для повышенной безопасности.



Основные особенности:

ЦП Intel Core i5-120U (Raptor Lake-P Refresh U-series)

Ультратонкий 29 мм безвентиляторный и беспроводной корпус для повышенной надежности

Поддержка до 96 ГБ двухканальной памяти DDR5 5200 МГц

Вывод изображений на 4-х независимых дисплеях через два HDMI и два DisplayPort

Двойные 2.5 GbE LAN для высокоскоростного и стабильного сетевого подключения

Хранение данных: наличие высокоскоростной M.2 NVMe/SATA и высокоемкого 2.5" SATA SSD.

Гибкое расширение с M.2 B-key, M.2 E-key и опцией Nano SIM

Большое количество портов ввода/вывода, включая USB 3.2, USB 2.0, COM порты и линейный выход

Встроенный TPM 2.0 для повышенной безопасности

Разработан для устойчивости к вибрации и ударам в промышленных условиях



Сценарии использования устройства:

система цифровых вывесок 4K и 8K

интерактивный киоск и терминал самообслуживания

система смарт ритейла/точки продаж

управление промышленной автоматизацией

платформа для локальных вычислений для задач с ИИ/Интернета вещей

дисплей транспортной информации



MS-C936 решает задачи обеспечения высокопроизводительных вычислений в ограниченных пространствах, где надежность и тепловая эффективность имеют решающее значение. . Его уникальная ценность заключается в сочетании мощной системы на базе Intel®, возможности отображения на четырех дисплеях, высокоскоростной сети и промышленной надежности в тонком безвентиляторном корпусе. Система идеально подходит для цифровых экранов/киосков, автоматизации, розничной торговли и решений для локальных вычислений. Целевые клиенты включают системных интеграторов, поставщиков решений и профессионалов промышленной автоматизации, которым требуется стабильная производительность, гибкое расширение, высокая безопасность и долгосрочная операционная надежность.