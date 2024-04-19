На телефон людини приходить повідомлення про посилку, але потрібно підтвердити адресу доставки, перейшовши за невідомим посиланням.
Центр протидії дезінформації закликає не переходити за сумнівними посиланнями, блокувати адресу відправника, а у разі виникнення питань – звертатися на гарячу лінію «Укрпошти».
19 апреля 2024, 10:45
У мережі активізувалася шахрайська схема від імені "Укрпошти"
На телефон людини приходить повідомлення про посилку, але потрібно підтвердити адресу доставки, перейшовши за невідомим посиланням.
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