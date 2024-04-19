19 апреля 2024, 10:45

У мережі активізувалася шахрайська схема від імені "Укрпошти"

На телефон людини приходить повідомлення про посилку, але потрібно підтвердити адресу доставки, перейшовши за невідомим посиланням.
 
Центр протидії дезінформації  закликає не переходити за сумнівними посиланнями, блокувати адресу відправника, а у разі виникнення питань – звертатися на гарячу лінію «Укрпошти».


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