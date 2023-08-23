ТОП-3 найпопулярніших станцій EcoFlow

RIVER 2 Max
Станція може видавати до 1000 Вт максимум. Це ідеальний вибір для поїздок, роботи на віддалених об'єктах та аварійного живлення. Вона зарядить всі ваші гаджети, ноутбуки та навіть більше.
RIVER 2 Pro
1600 Вт — це максимальна потужність, яку може видати ця модель. І цього вистачає для того аби закрити максимум ваших потреб під час перебоїв з живленням.
DELTA 2
З потужністю 1800 Вт (та сплеском до 2700 Вт) станція зробить непомітними й тривалі відключення світла. З DELTA 2 ви можете користуватись навіть пралкою в час коли немає електроенергії у розетці.
Обрати станцію для себе можете за посиланням https://ecoflowukraine.com/