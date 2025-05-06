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6 мая 2025, 8:45

УЗ запускає додатковий поїзд Київ — Дніпро

• Відправлення з Києва: 13:44
• Прибуття до Дніпра: 21:00
• Час у дорозі — трохи більше 7 годин.

Це ще один крок до зручніших подорожей у гарячих напрямках. Слідкуй за квитками — розлітаються швидко!


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