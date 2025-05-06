УЗ запускає додатковий поїзд Київ — Дніпро

• Відправлення з Києва: 13:44
• Прибуття до Дніпра: 21:00
• Час у дорозі — трохи більше 7 годин.
Це ще один крок до зручніших подорожей у гарячих напрямках. Слідкуй за квитками — розлітаються швидко!
Последние новости
- Технологии | Вчера, 14:15
MEGOGO першим на ринку України запустив застосунок для Apple Vision Pro
- Технологии | Вчера, 13:45
Google розширює курс "ШІ для продуктивності" новими інструментами та воркшопами
- Технологии | Вчера, 13:15
Нова пошта запустила першу газову когенераційну установку
- Бизнес | Вчера, 12:45
Клавіатура ноутбука: поширені проблеми та як їх усунути
- Связь | Вчера, 12:15
Верифікація в iMessage та FaceTime без міжнародних SMS для абонентів lifecell
- Железо | Вчера, 11:45
MSI представляет игровые десктопы с видеокартами GeForce RTX 50
- Безопасность | Вчера, 11:15
Поради для українців на випадок надзвичайних ситуацій в Європі
- Технологии | Вчера, 10:45
На Netflix вышел аргентинский сериал-сенсация о ядовитом снегопаде – "Этернавт"
- Технологии | Вчера, 10:15
В небе над США заметили редкое природное явление — огненную радугу
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 22:24
be quiet! Pure Rock 3 LX – ARGB-підсвітка, сумісність з RAM/VRM та 120-міліметровий вентилятор
- Обзоры | Позавчера, 21:48
ColorWay CW-VM16-02D - лічильник електроенергії з функцією моніторингу
- Фотогалереи | 30 апреля, 22:32
Неперевершений скляний корпус DeepCool CG580 4F вже доступний в Україні
- Фотогалереи | 30 апреля, 22:19
Елегантна та прогресивна збірка на базі DeepCool CG530 4F
- Фотогалереи | 30 апреля, 22:11
Неймовірно красива збірка на базі DeepCool CG580
- Обзоры | 26 апреля, 16:48
ColorWay GaN Mini 65W (CW-CHS049PD-WT) – інтелектуальний мережевий адаптер для швидкої зарядки
- Аналитика | 23 апреля, 15:15
Пульти для телевізорів: які бувають і як обрати
- Фотогалереи | 21 апреля, 19:00
Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra в РФ предлагаю втрое дороже, чем в Китае
- Обзоры | 20 апреля, 14:41
REAL-EL S-415: ваша особиста дискотека зі світломузикою
Популярные новости
- Интернет | 2 мая, 13:15
Визначено переможців конкурсу з кібербезпеки для студентів CYBER SECURITY CAMP 5.00
- Технологии | Вчера, 14:15
MEGOGO першим на ринку України запустив застосунок для Apple Vision Pro 0.00
- Технологии | Вчера, 13:45
Google розширює курс "ШІ для продуктивності" новими інструментами та воркшопами 0.00
- Технологии | Вчера, 13:15
Нова пошта запустила першу газову когенераційну установку 0.00
- Бизнес | Вчера, 12:45
Клавіатура ноутбука: поширені проблеми та як їх усунути 0.00
- Связь | Вчера, 12:15
Верифікація в iMessage та FaceTime без міжнародних SMS для абонентів lifecell 0.00
- Железо | Вчера, 11:45
MSI представляет игровые десктопы с видеокартами GeForce RTX 50 0.00
- Безопасность | Вчера, 11:15
Поради для українців на випадок надзвичайних ситуацій в Європі 0.00
- Технологии | Вчера, 10:45
На Netflix вышел аргентинский сериал-сенсация о ядовитом снегопаде – "Этернавт" 0.00