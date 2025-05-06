УЗ запускає додатковий поїзд Київ — Дніпро

6 мая 2025, 8:45

• Відправлення з Києва: 13:44

• Прибуття до Дніпра: 21:00

• Час у дорозі — трохи більше 7 годин.



Це ще один крок до зручніших подорожей у гарячих напрямках. Слідкуй за квитками — розлітаються швидко!