Китай обмежує поставки дронів до РФ — Міністерство торгівлі КНР

28 октября 2024, 9:15

В останній день саміту БРІКС офіційний представник китайського Мінторгу Хе Яньдун на спеціально скликаній прес-конференції нагадав, що з 1 грудня Пекін запроваджує нову систему експортного контролю.

У рамках цієї системи продажі дронів будуть можливими тільки за умови отримання ліцензії від уряду.

А експортерам доведеться розкривати кінцевих одержувачів БпЛА або комплектуючих до них.

Чиновник додав, що китайська влада має намір посилити практику видачі ліцензій, а також посилити інспекції, щоб не допускати незаконний експорт.

"Ці заяви явно сигналізують про те, що керівництво КНР чутливе до критики Заходу, який звинувачує Пекін у підтримці на плаву російської економіки.

Також це ще один сигнал Москві про те, що підтримка Китаю не безмежна", — зазначив у коментарі CNBC керуючий директор Teneo Габріель Вілдау.