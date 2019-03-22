КрАЗ КС-65719 - первый 40-тонный кран компании

22 марта 2019, 10:45

Автокран КС-65719 грузоподъемностью 40 тонн только что появился в линейке аналогичной спецтехники КрАЗ.

Самый мощный, к тому же на базе новой перспективной модели автомобилей КрАЗ с компоновкой «кабина над двигателем». До этого «АвтоКрАЗ» такого специзделия не имел.

Спецоборудование установлено на шасси бортового автомобиля КрАЗ-6511В4 колесной формулы 6х4. Силовая установка включает 375-сильный двигатель Евро 5, агрегатированный с механической КПП и однодисковым сцеплением нажимного типа. Есть предпусковой подогреватель двигателя. Тип привода тормозной системы - пневматический от компрессора двигателя, есть ABS. Кабина - бескапотная, дневная низкая, с высоким уровнем комфорта. В ней - функциональная панель приборов, рулевой механизм - интегрального типа, центральный замок, электрические стеклоподъемники.

Двухскатная ошиновка, бортовой компьютер с комбинацией приборов, передняя и задняя защиты радиатора, зеркало заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, защитные решетки фар, заднее устройство для буксировки – в частности в комплектации автомобиля. Согласно ТЗ заказчика, среди дополнительных опций - цифровой тахограф, два противооткатных упора, противовес 4 т.

Крановая спецнадстройка ТК «Автокраны Украины» включает чотрирехсекционную стрелу длиной 34 метра грузоподъемностью 40 тонн с углом поворота 360 °.

Система управления крановыми операциями - стандартная, с приборами безопасности. В кабине крановщика опционально установлены дизельный обогреватель и радиомагнитола.

25-ти и 32-тонные автокраны, которые «КрАЗ» поставил в течение двух последних лет партнерам нефтегазового и горнодобывающего комплексов Украины, базировались на шасси КрАЗ-6322 (6х6) и КрАЗ-65053 (6х4). А 40-тонный автокран традиционный заказчик захотел на бескапотном шасси КрАЗ, который предприятие и изготовило.