"КрАЗ" отгрузил ПГОК 25-тонный кран

2 августа 2018, 11:15

В адрес Полтавского ГОКа с Кременчугского автозавода сегодня отправлен 25-тонный автокран КС-55713.

Первый из двух заказанных этим постоянным клиентом и давним стратегическим партнером «КрАЗа», вскоре приступит к выполнению текущих задач комбината.

Базовое шасси, на которое смонтировано крановое оборудование, - серийный капотник КрАЗ-65053 колесной формулы 6х4. Кабина стандартная, трехместная, с ремнями безопасности водителя и пассажиров. Для комфортной работы в ней установлен кондиционер. Двигатель - 375 л.с. Евро-5, рядный с турбонаддувом. КП - механическая, тормозная система - с АБС.

Крановая надстройка оборудована четыресекционной телескопической стрелой максимальным грузовым моментом 80 т.м. Длина стрелы - до 30 м, аналогичная и высота подъема крюка, максимальный рабочий вылет - 27 м, зона работы -3600.

Для безопасной работы крановщика автомобильный кран, среди прочего, оборудован ограничителем грузоподъемности, регистратором рабочих параметров («черным ящиком»), устройством защиты от опасного напряжения; устройством безопасности ОНК-160С, конечными выключателями рабочих движений механизмов.

Потребители отмечают преимущества автокранов на шасси КрАЗ перед аналогами: высокую несущую способность, чрезвычайную проходимость, устойчивость, экономичность, простоту и надежность конструкции, большую грузоподъемность. А традиционная капотная компоновкв КрАЗов облегчает доступ к обслуживанию двигателя при сложенной и опущенной в транспортное положение стреле, позволяет проще и надежнее закреплять крюк в передней части автомобиля. При техническом обслуживании двигателя не требуется отвод стрелы крана в сторону, что, в отличие от бескапотных аналогов, предоставляет дополнительные удобства водителю.

Вторая единица заказа ПГОК - аналогичная крановая установка, по планам предприятия, отправится к горнякам Горишних Плавней уже в конце следующего месяца.

