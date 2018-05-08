Автовышки КрАЗ будут выполнять высотные работы на ГОКе

8 мая 2018, 10:15

Оригинальные автовышки готовятся к отгрузке в адрес давнего партнера ЧАО «АвтоКрАЗ» - Полтавского ГОКа.

Автоподъемник ТК-К-5233 AGP 26 базируется на полноприводном шасси КрАЗ-5233НЕ экологического класса Евро 5, выполненном в базовой комплектации. Из дополнительных опций - кондиционер в кабине водителя, АБС - тормозной системе.

Подъемное оборудование комбинированного (локтевого) типа имеет максимальную рабочую высоту 26 м максимальный вылет 12 м, угол поворота 3600, электроизоляцию трубки - 1000 В.

Для безопасной работы автогидроподъемники оборудованы специальными устройствами: ограничителями предельного груза и рабочей зоны, системами: ориентации пола рабочей платформы, блокировки подъема опор, если стрела находится не в транспортном положении, блокировки подъема и поворота секций стрелы, если подъемник не выставлен на выносные опоры, аварийного опускания рабочей платформы, аварийной остановки двигателя с кнопкой «Стоп» на рабочем месте машиниста подъемника и в рабочей платформе, двусторонним переговорным устройством и приспособлением для аварийной эвакуации работников с рабочей платформы. Подъемное оборудование смонтировано одним из партнеров КрАЗа - заводом спецтехники «Техкомплект».

Как отметил главный специалист по транспорту ПГОК О.Валковый, спецмашины будут задействованы для выполнения ремонтных работ технологического оборудования, в частности гидравлических экскаваторов, а также при обслуживании линий электропередач и подстанций ЧАО «Полтавский ГЗК».

Сейчас на Полтавском ГОКе работает большое количество автомобильной техники КрАЗ. Как отмечают специалисты комбината, КрАЗы - лучшее решение, подтвержденное временем, для обеспечения различных горнодобывающих технологий. Не случайно десятки тысяч КрАЗов трудится в тяжелейших условиях карьеров не только Украины, но и за рубежом. Грязь, серпантинные извилистые дороги, крутые подъемы с 20о уклоном и пологие спуски - все это стихия КрАЗа-тяжеловоза, который создавался как автомобиль для тяжелых условий эксплуатации. Украинские ГОКи рассматривают «АвтоКрАЗ» как серьезного и перспективного партнера, способного обеспечить их технологии гаммой спеавтомобилей и организовать их техническое обслуживание. Для «АвтоКрАЗа» очень важно иметь ГОКи в партнерах, поскольку их производственно-техническая база требует большого количества автомобилей разного типа, которые КрАЗ производит.