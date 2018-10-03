"АвтоКрАЗ" готовит к отгрузке партию оригинальных бортовых КрАЗ-65053

3 октября 2018, 13:15

«АвтоКрАЗ» готовит к отгрузке партию оригинальных бортовых автомобилей модели КрАЗ-65053 (6х4) для поставки на один из своих традиционных рынков в Латинской Америки.

Это первая поставка в адрес нового для компании контрагента, который входит в состав Министерства сельского хозяйства этой страны. С ним «КрАЗ» уже ранее сотрудничал по поставкам лесовозной и другой специальной техники. Заказчик – госпредприятие, входящее в Министерство сельского хозяйства и специализируется в сфере экспорта цитрусовых и других тропических фруктов. Проект, под который закупается данная техника, называется «Agricultural Development: Cooperative Rural Development Project in the Oriental Region» и финансируется Международным Фондом Развития сельского хозяйства.

Вся партия изготовленных для заказчика автомобилей имеет традиционную для КрАЗа капотную компоновку и стандартное серийное оснащение. Из отличительных особенностей – тропическое исполнение автомобиля, кондиционер в кабине водителя в качестве дополнительной опции и оборудование бортовой платформой оригинальной конструкции с объемом 22 м. куб., которая ранее не устанавливалась на шасси КрАЗ. Длина платформы составляет 6 м, высота бортов - 1,5 м.

Платформа цельнометаллическая с откидными бортами, предназначена для перевозки сыпучих и навалочных грузов. Конфигурация бортов позволяет открывать их в нескольких направлениях, что особенно удобно при погрузочно-разгрузочных работах. Производителем и разработчиком платформ выступил партнер «КрАЗа», украинское предприятие ООО «Завод специального оборудования» (с.Ирклиев, Черкасская обл.), специализирующееся на производстве платформ различного назначения и автомобильных фургонов.

По требованию заказчика вместе с грузовыми автомобилями поставляются комплекты запчастей – шины, фильтра и т.д. для обеспечения бесперебойной эксплуатации автомобилей на длительный период.

ЧАО «АвтоКрАЗ» выиграл тендер на поставку этому инозаказчику, благодаря приемлемой цене, минимальным срокам поставки, а также отличной многолетней репутации автомобилей КрАЗ в этой стране еще со времен СССР, куда их было поставлено до 10 тыс. единиц и большая часть которых все еще трудится на благо местной экономики. Кременчугские грузовики в этой стране очень любят как простые, надежные и мощные машины и поставка очередной партии подтверждает все эти качества бренда КрАЗ.