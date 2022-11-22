Ритейл Київстар повертається на звільнені території

22 ноября 2022, 14:45

Одразу після звільнення українських територій від окупантів туди їдуть не лише інженери Київстар для відновлення мережі, а й працівники ритейлу для допомоги абонентам.

З квітня по листопад виїзні точки обслуговування клієнтів безкоштовно активували понад 11 тисяч нових SIM-карт мешканцям Харківської та Херсонської областей, а також на Київщині, Сумщині та Чернігівщині.Всього за сім місяців було здійснено 50 таких виїздів. Найбільше наразі на Харківщину. Сьогодні у Харкові вже працюють 16 магазинів, а також відкриті до консультацій та обслуговування точки у Балаклії, Чугуєві, Золочеві. На сьогоднішній день фірмові магазини Київстар працюють майже в усіх районних центрах Харківської області.Перший виїзд у звільнений Херсон працівники ритейлу Київстар зробили 14 листопада. За перші п’ять днів роботи було активовано більше 1500 безкоштовних стартових пакетів, близько 500 абонентів отримали сервісні послуги з заміни тарифного плану, відновленню номера тощо. Наразі консультанти продовжують працювати в центрі Херсона на щоденній основі біля магазину Київстар до його повноцінного відкриття.Нагадаємо, що телеком-оператор весь час зберігав за абонентами на деокупованих територіях їхні мобільні номери протягом часу, поки вони не мали змоги користуватись українським зв’язком. Також компанія надала абонентам бонусні пакети послуг безкоштовно: безлімітні дзвінки у мережі, 5000 мегабайтів та 300 хвилини для дзвінків на інші мережі. Із вересня по сьогодні Київстар зробив вже більше 100 тисяч таких нарахувань.Київстар продовжує активно відновлювати мережу на деокупованих територіях України. Нещодавно вдалося частково відновити зв`язок у Херсоні, а також у селищах Високопілля, Золота Балка, Кочубіївка, Біла Криниця, Нововоронцовка, Гаврилівка, Первомаївка та ін. Зараз в області вже працюють 24 базові станції.