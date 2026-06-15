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15 июня 2026, 8:15

Поштомати "Укрпошти" скоро з'являться у Дніпрі, — пресслужба компанії

Тепер частину посилок працівники відділення одразу перенаправляють туди. Отримувачу має прийти сповіщення з кодом, за яким можна буде забрати замовлення.


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