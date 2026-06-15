Тепер частину посилок працівники відділення одразу перенаправляють туди. Отримувачу має прийти сповіщення з кодом, за яким можна буде забрати замовлення.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 8:15
Поштомати "Укрпошти" скоро з'являться у Дніпрі, — пресслужба компанії
- Железо | 12 июня, 18:15
EcoFlow презентує нову лінійку зарядних станцій DELTA 3 Air
- Бизнес | 12 июня, 18:15
В Європі продовжує зростати кількість українців з тимчасовим захистом
- Интернет | 12 июня, 17:45
Нові функції у застосунку BlaBlaCar
- Бизнес | 12 июня, 17:23
Binance увійшла до першого списку Fortune Crypto 100
- Технологии | 12 июня, 17:15
Комитет Сената США дал "зеленый свет" бюджету с $750 млн для Украины
- Безопасность | 12 июня, 16:54
Спільна “Оплата частинами” на продукти EcoFlow від ПриватБанку
- Бизнес | 12 июня, 16:45
В Индии заявили, что закупали российскую нефть по просьбе США
- Бизнес | 12 июня, 16:15
Илон Маск стал первым в истории триллионером
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 11:56
Verbatim Dual Portable Monitor (32403) – подвійний монітор з портативним підключенням
- Аналитика | 10 июня, 11:11
YADEA GT35 та E8S - потужні та комфортні електроскутери в чотирьох кольорах корпусу
- Аналитика | 7 июня, 17:50
SUNRA H2: оптимальний електроскутер для щоденних поїздок
- Обзоры | 1 июня, 7:13
ColorWay CW-WT8BK - графічний планшет для малювання та заміток
- Аналитика | 30 мая, 18:21
Дайджест ключових новин тижня №5 (2026) - батарея для RIVER 3 Plus та 500Вт акустика REAL-EL
- Обзоры | 26 мая, 22:04
EcoFlow RIVER 3 MAX Plus Wireless – модульна станція з магнітним повербанком
- Аналитика | 26 мая, 11:10
Дайджест ключових новин тижня №4 (2026) - потужний повербанк EcoFlow RAPID Pro та новий ASUS ExpertBook Ultra
- Обзоры | 23 мая, 17:54
Colorway CW-CBPDJ071-G - з'єднає AUX та USB-C
- Аналитика | 17 мая, 18:50
Дайджест ключових новин тижня №3 (2026) - портативний холодильник EcoFlow та нова Logitech G G512 X
Популярные новости
- Безопасность | 12 июня, 16:54
Спільна “Оплата частинами” на продукти EcoFlow від ПриватБанку 5.00
- Связь | Сегодня, 8:15
Поштомати "Укрпошти" скоро з'являться у Дніпрі, — пресслужба компанії 0.00
- Железо | 12 июня, 18:15
EcoFlow презентує нову лінійку зарядних станцій DELTA 3 Air 0.00
- Бизнес | 12 июня, 18:15
В Європі продовжує зростати кількість українців з тимчасовим захистом 0.00
- Интернет | 12 июня, 17:45
Нові функції у застосунку BlaBlaCar 0.00
- Бизнес | 12 июня, 17:23
Binance увійшла до першого списку Fortune Crypto 100 0.00
- Технологии | 12 июня, 17:15
Комитет Сената США дал "зеленый свет" бюджету с $750 млн для Украины 0.00
- Бизнес | 12 июня, 16:45
В Индии заявили, что закупали российскую нефть по просьбе США 0.00
- Бизнес | 12 июня, 16:15
Илон Маск стал первым в истории триллионером 0.00