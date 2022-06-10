Vodafone надає 50% знижку на рік для нових та один місяць безкоштовно

10 июня 2022, 11:45

Для того, щоб підтримати українські компанії під час війни, Vodafone надає всім новим бізнес-клієнтам 50% знижки протягом року.

Знижка діє для нових клієнтів компанії, які підключаться до 31.12.2022 року. Тарифи Vodafone Business з абонплатою від 63 грн/місяць пропонують безлімітні дзвінки на мережу Vodafone і пакет мобільного інтернету. Щоб замовити підключення в обраний тариф, потрібно заповнити форму на сторінці з докладною інформацією про акцію.



Існуючим бізнес-абонентам Vodafone також пропонує допомогу: один місяць зв’язку для співробітників безкоштовно та фіксована вартість послуг на рік. Зекономити на телеком послугах та подбати про те, щоб у цей складний період співробітники гарантовано залишались на зв’язку протягом року, можна за допомогою послуги «Рік без абонплат». Для активації послуги потрібно сплатити за 11 місяців зв’язку одним платежем. Замовити послугу можна через систему «Віртуальний менеджер», написавши звернення на VIP ZAKAZ за умови підписаної угоди або у персонального експерта Vodafone, закріпленого за компанією.



Забезпечити зв’язок для співробітників, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи та світу і продовжують працювати віддалено, допоможе безкоштовна послуга «Доступний роумінг». Vodafone щомісяця безкоштовно нараховує 10 ГБ інтернета, 300 хвилин і 300 SMS для користування у 32 країнах для користувачів бізнес-тарифів. Послуга активується автоматично за умови сплаченого рахунку. Детально про послугу.



Нагадаємо, що на час війни українські оператори впровадили національний роумінг. Якщо через бойові дії мережа відсутня, у абонентів є можливість користуватись мережею іншого українського мобільного оператора. Для цього треба відключити автовибір мережі, потім знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell. Важливо раз на день намагатися повернутись до мережі свого оператора – вручну або увімкнувши автовибір мережі.