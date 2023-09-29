Технічний директор Київстару - як компанія долає виклики військового часу

29 сентября 2023, 17:15

Володимир Лутченко, технічний директор національного оператора електронних комунікацій Київстар, виступив спікером міжнародного телеком конгресу MWC 2023, який проходив 27 вересня 2023 р у Лас Вегасі, США.

Лутченко був запрошений на цю важливу подію, щоб поділитись з колегами з усього світу практичним досвідом організації роботи телеком мереж у надскладних умовах.

Володимир Лутченко під час свого виступу підкреслив важливість своєчасної підготовки телеком інфраструктури до роботи в умовах жорстких викликів, а також необхідність повсякчас посилювати стресостійкість мереж. Протягом останніх 19 місяців Київстар фокусує свої зусилля на захисті інфраструктури і сервісів, резервуванні усіх ключових елементів опорної телеком мережі, інвестує в енергетичну безпеку. Так, телеком оператор за час повномасштабного вторгнення збільшив утричі кількість дизель генераторів, щоб забезпечити роботу ключового обладнання у випадках блекаутів, а також встановив на базових станціях 80 нових тисяч нових, більш ємнісних акумуляторів. З лютого 2022 року і по сьогодні компанія інвестувала в енергетичну безпеку інфраструктури 988 мільйонів гривень.

Від початку повномасштабного вторгнення більше 1600 базових станцій зазнало руйнувань, серед них й ті, які залишились на тимчасово окупованій території. Крім того, кількість кібератак на мережу збільшилась удвічі. Не дивлячись на це, усе телеком обладнання на підконтрольній Україні території (а це 94% усіх базових станцій) працює у звичному режимі. Телеком оператор не тільки забезпечує надійний кіберзахист своєї інфраструктури, але й ділиться своєю експертизою у цьому питанні з державними та комерційними компаніями України.

“Як показали останні 19 місяців, відбудова та захист телеком мереж – критична задача для того, щоб зв`язок не переривався, а люди мали можливість спілкуватись», - коментує Володимир Лутченко, технічний директор Київстару. “Ми співпрацюємо з Урядом України, який допомагає розвитку телеком індустрії, щоб наші співгромадяни мали стабільний доступ до комунікацій та цифрових сервісів».

Щоб забезпечити безперервність телеком послуг Київстар постійно інвестує в розвиток інфраструктури, відновлення і модернізацію базових станцій, повертає зв`язок на деокуповані території і розвиває нові технології зв’язку. Відповідно до планів материнської компанії Київстару (телеком група VEON, яка розташована в Нідерландах) у найближчі три роки в телеком інфраструктуру в Україні буде інвестовано $600 млн. Ця сума включає не тільки відбудову, але й технологічний розвиток. З цією метою компанія розвиває колаборацію з іноземними партнерами, як от Rakuten, з яким нещодавно підписано Меморандум про співпрацю із розвитку в Україні мереж радіодоступу з відкритою архітектурою (Open RAN) і нових цифрових сервісів.