Іран робить ставку на наземних бойових роботів

17 сентября 2025, 8:15

Іранська армія презентувала новий наземний дрон «Arya», який позиціонують як повністю автономний бойовий комплекс.

Це не лише демонстрація технічних амбіцій, а й ознака зміни парадигми в іранських підходах до війни: від акценту на БпЛА до розгортання роботизованих систем, здатних діяти без людини на передовій.

Концепція «Arya» показує прагнення створити багатофункціональну платформу, здатну виконувати як вогневу, так і логістичну роль. Колісне шасі 8×8, гібридна силова установка, броньований корпус і навіть система попередження про лазерне опромінення роблять його ближчим до класу тактичних наземних роботів, які вже тестують у США та Китаї. Використання алгоритмів штучного інтелекту для виявлення цілей, обходу перешкод і повернення на базу — це амбітна заява, яка, однак, потребує перевірки в реальних умовах.Озброєння «Arya» наразі виглядає скромно — кулемет ПКТ у дистанційно керованому модулі. Але головна ставка зроблена на універсальність: можливість інтеграції важчих систем озброєння, транспортування вантажів і виконання завдань розвідки. Можливо, йдеться про систему пасивного виявлення дронів або наближення снарядів — рішення, що показує спробу мислити нестандартно.Фактично Іран намагається наздогнати світовий тренд: у російсько-українській війні наземні роботизовані комплекси ще рік тому виглядали екзотикою, а нині починають відігравати все більшу роль у логістиці, евакуації та навіть штурмових діях. «Arya» може стати експериментальним полігоном для іранських військових.Поява «Arya» свідчить, що Іран прагне вийти за межі класичних БпЛА та створити повноцінну екосистему безпілотних систем. Якщо цей курс буде підтриманий ресурсами й практикою, у майбутньому Іран може перетворитися на одного з піонерів масового застосування наземних роботів у бойових умовах, що змінить баланс у конфліктах низької та середньої інтенсивності на Близькому Сході.