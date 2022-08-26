Модуль Teltonika LV-CAN200

26 августа 2022, 9:15

Цей пристрій слугує для зчитування показників шин CAN (Car Area Network) легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарського, а також різноманітного транспорту спеціального призначення.

Teltonika LV-CAN200 підключається до електронного бортового комп'ютера автомобіля. Девайс досить простий в установці, а крім того, не вимагає великих витрат в процесі експлуатації. Щоб уникнути втрати сигналу, застосовується штатний CAN-порт.

Пристрій здатний зчитувати велику кількість інформації, а саме:

пройдену транспортним засобом відстань;

витрачену в рамках однієї "сесії" кількість палива;

дані про рівень палива, що надаються в режимі реального часу;

швидкість, з якою в даний момент рухається автомобіль;

робота двигуна;

температуру силового агрегату;

встановлену в даний момент позицію педалі газу.



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