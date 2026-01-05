Через "Дію" или Пенсионный фонд: "детские" 50 тысяч гривен уже можно оформить

С 1 января в Украине вступил в силу закон о единовременной государственной помощи при рождении ребёнка в размере 50 тысяч гривен. Подать заявление можно через Пенсионный фонд или сервис єМалятко в приложении «Дія».
