5 января 2026, 11:45

Через "Дію" или Пенсионный фонд: "детские" 50 тысяч гривен уже можно оформить

С 1 января в Украине вступил в силу закон о единовременной государственной помощи при рождении ребёнка в размере 50 тысяч гривен. Подать заявление можно через Пенсионный фонд или сервис єМалятко в приложении «Дія».


