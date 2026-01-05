У Польщі зросла кількість інтернет-шахрайств за участю українців

5 января 2026, 11:15

У країні різко побільшало випадків інтернет-афер, за якими стоять організовані злочинні групи. За даними Rzeczpospolita, шахраї масово телефонують жителям під виглядом працівників банків чи фінансових сервісів.

Схема роботи

За даними слідства, дзвінки часто здійснюються з кол-центрів, розташованих в Україні (зокрема, у Києві, Одесі та Харкові). Проте викрадені кошти переводять у готівку та виводять вже безпосередньо на території Польщі.



Статистика

Кількість злочинів зростає: якщо у 2023 році було зареєстровано 85 тисяч випадків, то у 2024-му — вже 93 тисячі. У розкритих справах понад 90% підозрюваних виявилися громадянами України. В одному з розслідуваних епізодів збитки перевищили 6 млн злотих.