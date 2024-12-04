Vodafone відкрив у Києві інсталяцію з понівеченого війною обладнання

4 декабря 2024, 11:45

На Контрактовій площі у Києві відкрили інсталяцію I’m fine з понівеченого війною обладнання мобільного зв'язку. Інсталяцію можна побачити біля колеса огляду.

Вона стала продовженням художньо-соціальної ініціативи I’m Fine, яку представили на цьогорічному фестивалі Burning Man український художник Олексій Сай та засновник медіапроєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

Нова скульптура, що символізує незламність українського телекому – частина #I’mFineChallenge. До нього долучаються українські компанії, щоб підтримати українців, які продовжують жити, працювати і боротись, і попри щоденний біль, руйнування та втрати, відновлювати країну.Конструкція в людський зріст та довжиною 7 метрів – це літери I’m Fine, складені зі справжніх елементів базових станцій та іншого мережевого обладнання компанії, пошкодженого внаслідок російських обстрілів та окупації.Простріляні антени, понівечені щогли, перебиті дроти та розірвані вибухами мікросхеми – це те, що інженери Vodafone зараз бачать майже кожен день. Вони могли б працювати ще багато років, з'єднуючи мільйони людей по всій країні, та тепер стали свідченням руйнувань, які зазнають мережі телеком операторів під час війни.«З лютого 2022 року інженери компанії усунули наслідки близько 900 тисяч аварій на мережі, це в середньому більше 900 аварійних інцидентів на день. За цей час вдалось відновити роботу більше 1000 базових станцій і повернути зв'язок у 865 населених пунктів, – розповідає Євген Фрунза, технічний директор Vodafone Україна. – Це виснажлива, та необхідна кожному українцю праця, що дає можливість триматись нам самим і тримати зв'зок. Щоб ми завжди могли почути у відповідь «У мене все гаразд», I’m fine».Понад 2 мільярди гривень збитків зазнав Vodafone через руйнування, спричинені повномасштабним російським вторгненням, і ця цифра продовжує зростати. Vodafone також інвестує у подальшу розбудову мережі – за період повномасштабного вторгнення компанія побудувала 7118 нових базових станцій для збільшення покриття та ємності мережі.