В США ищут место для города будущего, где будет создан технологический рай

7 сентября 2021, 13:15

Американский миллиардер Марк Лор (Marc Lore) нанял модное архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) из Дании для проектирования города будущего.

Для реализации проекта требуется получить участок земли площадью свыше 600 км2, который уже ищут в штатах с большой площадью пустынь. Город должен будет сам обеспечивать себя электричеством и водой, и в его основу будут заложены все передовые достижения науки и техники.

В основу проекта заложены утопические мечты о всеобщем равенстве, но это не мешает создать интересное предложение, где жить и работать будет намного комфортнее, чем в современных городах. Город будущего будет создаваться с нуля и его планировку можно оптимизировать с учётом имеющихся цифровых и транспортных технологий. Например, заявлено о 15-минутной транспортной доступности для каждого жителя к любой инфраструктуре города от места жительства, будь это развлечение, работа или учёба.



Транспортные услуги будут предложены в виде монорельсов, аэротакси с вертикальным взлётом, электромобилей, скутеров, велосипедов и пеших маршрутов. Электричество должны вырабатывать солнечные панели на крышах зданий. Добыча воды предполагается наземными и подземными сооружениями, как и будет пассивное охлаждение зданий, благо такие технологии уже есть и на этапе строительства на пустом месте все их можно реализовать.



В скором времени основатель проекта города будущего Телоса (Telosa) Марк Лор планирует обратиться к властям для получения разрешения на приобретение площадки для города. Место ищут в штатах Невада, Юта, Айдахо, Аризона, Техас и в регионе Аппалачей. В случае запуска проекта первая фаза строительства завершится к 2030 году. На площади около 60 км2 будет построено техно-поселение для 50 тыс. человек. К 2070 году город будет занимать свыше 600 км2 с проживанием в нём до 5 млн граждан.



Начальный этап строительства оценивается в $25 млрд. Для завершения проекта понадобится около $400 млрд. Деньги планируется брать как у федеральных властей, таки у частных инвесторов. Фишкой проекта станет общественное владение землёй, доход от аренды которой будет направлен в бюджет развития города. По мнению организатора проекта, это устранит имущественное неравенство среди горожан и сделает жизнь счастливее.

(С) 3dnews.