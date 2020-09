29 сентября 2020, 13:15

Razer анонсирует виртуальное мероприятие RazerCon

Мероприятие, которое пройдет 10 октября, продлится весь день, в течение которого будут проведены панели, демонстрации игр, а также будут анонсированы новые продукты и состоятся выступления мировых звезд



Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, соберет свое сообщество со всего мира для открытия RazerCon, цифрового мероприятия на целый день, организованного Razer и сетью его партнеров. RazerCon 2020 состоится 10 октября и будет транслироваться в основных социальных сетях Razer, включая Twitch, Facebook, YouTube и Twitter.



Посетители RazerCon могут рассчитывать на множество интересных событий и мероприятий, от эксклюзивных презентаций новых продуктов Razer до анонсов предстоящих игр. Завершится день онлайн-концертом с участием известных мировых звезд.



RazerCon 2020 будет включать:



Программный доклад генерального директора Razer Мин-Лян Тана о смешанной реальности на фоне знаменитого Сингапурского небоскреба.

Первая в мире прямая трансляция с интерактивной RGB-подсветкой.

Панели Razer, проводимые менеджерами по продуктам, продемонстрируют новые и еще не анонсированные продукты, там обсудят дизайн и технологии.

Эксклюзивные показы от различных игровых студий, таких как Romero Games, Perfect World, Paradox Interactive и технологических партнеров, таких как Intel, NVIDIA и Western Digital.

Появления игровых знаменитостей, включая CloakZy и CourageJD, панель RazerStreamer с PaladinAmber и многое другое.

Выступления мировых звезд EDM-сцены и металл-групп, а хэдлайнерами станут Sabaton и Герман Ли из группы DragonForce.



Зрители смогут взаимодействовать в прямом эфире, участвовать в конкурсах и розыгрышах, чтобы получить возможность выиграть приятные призы, такие как новый Razer Blade 15, другие устройства Razer и партнеров, а также внутриигровые предметы и бета-ключи от участвующих игровых студий.



«У нас очень лояльное и хардкорное игровое сообщество, которое остается с нами на протяжении многих лет, и идея проведения большого собрания для поклонников Razer и всех игроков поднималась бесчисленное количество раз», - сказал Мин-Лян Тан. «2020 год был трудным для всех во всем мире, что сильно ограничивало физические нагрузки. Мы рассматриваем RazerCon как возможность отметить игры и сообщество Razer, устанавливая новый стандарт для онлайн-мероприятий».



Традиционные презентации перед аудиторией ушли в прошлое из-за пандемии COVID-19. Начиная RazerCon 2020, соучредитель и генеральный директор Razer Мин-Лян Тан продемонстрирует новейшие продукты, услуги и анонсы Razer во время виртуальной презентации на фоне знаменитого Сингапурского небоскреба.



Фон будет оживлен с помощью технологии смешанной реальности, которая включает в себя расширенные эффекты в реальном времени, а также визуальные эффекты, созданные в реальном времени, взятые из реальных фотографий и видеозаписей - все это при потоковой передаче в прямом эфире.



Посетители RazerCon получат аудиовизуальное представление на первом в истории мероприятии, транслируемом в прямом эфире с использованием освещения Razer Chroma RGB (патентование в процессе), запатентованной системы RGB-освещения, которая поддерживает 16,8 миллионов цветов для создания бесконечных анимированных световых эффектов. Зрителям по всему миру предлагается включить оборудование Razer во время шоу и посмотреть, как их устройства с поддержкой Razer Chroma синхронизируются и подсвечиваются под выступления исполнителей мирового класса.



Концертная часть онлайн-мероприятия также продемонстрирует звук, улучшенный экспертами по звуковой инженерии из THX Ltd, которые отвечали не только за внедрение THX Spatial Audio в высокопроизводительные продукты, но и за его обеспечение на многочисленных цифровых мероприятиях, такие как Ocean Meets Festival Music.



Помимо знакомства с новейшими и лучшими продуктами и технологиями Razer, зрители смогут увидеть эксклюзивные превью грядущих игр, что станет настоящим праздником для игрового сообщества. Среди игр можно будет увидеть - Empire of Sin от Romero Games, которую покажет легендарный и титулованный геймдизайнер Бренда Ромеро, а также будет возможность взглянуть на экранизацию Mutant Year Zero от режиссера Хасрафа «HaZ» Дулулла.



Посетители также могут рассчитывать на контент от многих других партнеров премиум-класса, поддерживающих RazerCon, таких как Intel, Microsoft, NVIDIA, Western Digital WD_BLACK, ASRock, Paradox Interactive, Perfect World Entertainment, Capcom и многих других.



Заинтересованные фанаты могут зарегистрироваться на сайте мероприятия уже сейчас и принять участие в конкурсах и розыгрышах, ведущих к событию, чтобы получить шанс выиграть привлекательные призы от Razer и партнеров.