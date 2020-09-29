Razer анонсирует виртуальное мероприятие RazerCon

Мероприятие, которое пройдет 10 октября, продлится весь день, в течение которого будут проведены панели, демонстрации игр, а также будут анонсированы новые продукты и состоятся выступления мировых звезд
Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, соберет свое сообщество со всего мира для открытия RazerCon, цифрового мероприятия на целый день, организованного Razer и сетью его партнеров. RazerCon 2020 состоится 10 октября и будет транслироваться в основных социальных сетях Razer, включая Twitch, Facebook, YouTube и Twitter.
Посетители RazerCon могут рассчитывать на множество интересных событий и мероприятий, от эксклюзивных презентаций новых продуктов Razer до анонсов предстоящих игр. Завершится день онлайн-концертом с участием известных мировых звезд.
RazerCon 2020 будет включать:
Программный доклад генерального директора Razer Мин-Лян Тана о смешанной реальности на фоне знаменитого Сингапурского небоскреба.
Первая в мире прямая трансляция с интерактивной RGB-подсветкой.
Панели Razer, проводимые менеджерами по продуктам, продемонстрируют новые и еще не анонсированные продукты, там обсудят дизайн и технологии.
Эксклюзивные показы от различных игровых студий, таких как Romero Games, Perfect World, Paradox Interactive и технологических партнеров, таких как Intel, NVIDIA и Western Digital.
Появления игровых знаменитостей, включая CloakZy и CourageJD, панель RazerStreamer с PaladinAmber и многое другое.
Выступления мировых звезд EDM-сцены и металл-групп, а хэдлайнерами станут Sabaton и Герман Ли из группы DragonForce.
Зрители смогут взаимодействовать в прямом эфире, участвовать в конкурсах и розыгрышах, чтобы получить возможность выиграть приятные призы, такие как новый Razer Blade 15, другие устройства Razer и партнеров, а также внутриигровые предметы и бета-ключи от участвующих игровых студий.
«У нас очень лояльное и хардкорное игровое сообщество, которое остается с нами на протяжении многих лет, и идея проведения большого собрания для поклонников Razer и всех игроков поднималась бесчисленное количество раз», - сказал Мин-Лян Тан. «2020 год был трудным для всех во всем мире, что сильно ограничивало физические нагрузки. Мы рассматриваем RazerCon как возможность отметить игры и сообщество Razer, устанавливая новый стандарт для онлайн-мероприятий».
Традиционные презентации перед аудиторией ушли в прошлое из-за пандемии COVID-19. Начиная RazerCon 2020, соучредитель и генеральный директор Razer Мин-Лян Тан продемонстрирует новейшие продукты, услуги и анонсы Razer во время виртуальной презентации на фоне знаменитого Сингапурского небоскреба.
Фон будет оживлен с помощью технологии смешанной реальности, которая включает в себя расширенные эффекты в реальном времени, а также визуальные эффекты, созданные в реальном времени, взятые из реальных фотографий и видеозаписей - все это при потоковой передаче в прямом эфире.
Посетители RazerCon получат аудиовизуальное представление на первом в истории мероприятии, транслируемом в прямом эфире с использованием освещения Razer Chroma RGB (патентование в процессе), запатентованной системы RGB-освещения, которая поддерживает 16,8 миллионов цветов для создания бесконечных анимированных световых эффектов. Зрителям по всему миру предлагается включить оборудование Razer во время шоу и посмотреть, как их устройства с поддержкой Razer Chroma синхронизируются и подсвечиваются под выступления исполнителей мирового класса.
Концертная часть онлайн-мероприятия также продемонстрирует звук, улучшенный экспертами по звуковой инженерии из THX Ltd, которые отвечали не только за внедрение THX Spatial Audio в высокопроизводительные продукты, но и за его обеспечение на многочисленных цифровых мероприятиях, такие как Ocean Meets Festival Music.
Помимо знакомства с новейшими и лучшими продуктами и технологиями Razer, зрители смогут увидеть эксклюзивные превью грядущих игр, что станет настоящим праздником для игрового сообщества. Среди игр можно будет увидеть - Empire of Sin от Romero Games, которую покажет легендарный и титулованный геймдизайнер Бренда Ромеро, а также будет возможность взглянуть на экранизацию Mutant Year Zero от режиссера Хасрафа «HaZ» Дулулла.
Посетители также могут рассчитывать на контент от многих других партнеров премиум-класса, поддерживающих RazerCon, таких как Intel, Microsoft, NVIDIA, Western Digital WD_BLACK, ASRock, Paradox Interactive, Perfect World Entertainment, Capcom и многих других.
Заинтересованные фанаты могут зарегистрироваться на сайте мероприятия уже сейчас и принять участие в конкурсах и розыгрышах, ведущих к событию, чтобы получить шанс выиграть привлекательные призы от Razer и партнеров.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 17:46
iPhone 12 получит аккумулятор меньшей емкости, чем в iPhone 11
- Софт | Сегодня, 16:15
Panasonic выпустил новую версию бесплатного ПО для PTZ-камер EasyIP Plus
- Железо | Сегодня, 15:45
Модули расширения емкости для NAS и компьютеров с подключением mini SAS от QNAP
- Технологии | Сегодня, 15:15
Революционный самолет Celera 500L
- Железо | Сегодня, 14:45
Новая игровая гарнитура A4 Bloody J527
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Аэропорту в Днепре - быть
- Технологии | Сегодня, 13:45
В США испытали двигатели украинского-американской космической ракеты Alpha
- Гаджеты | Сегодня, 13:44
Фотоловушки для съемки диких животных и охраны лесных угодий
- Интернет | Сегодня, 13:15
Razer анонсирует виртуальное мероприятие RazerCon
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 8:17
YADEA G5 и YADEA S-Like - новые мощные электроскутеры официально в Украине
- Аналитика | Вчера, 10:29
Самое интересное за неделю. Выпуск №31 - Фокстрот предлагает скидки до 75% и новые технологии в Apple Watch Series 6
- Обзоры | 21 сентября, 7:23
Cablexpert T-WT-01: проверит на целостность
- Аналитика | 20 сентября, 18:51
Самое интересное за неделю. Выпуск №31 - что представляет собой премиум ULED от HISENSE
- Аналитика | 20 сентября, 9:13
Антисептические средства Colorway: какие решения предлагает производитель!
- Обзоры | 19 сентября, 12:17
Cablexpert AC-6-001-100M - специально для сигнализаций
- Аналитика | 13 сентября, 21:26
Самое интересное за неделю. Выпуск №30 - один из первых обзоров iPhone 12
- Обзоры | 7 сентября, 16:40
Maxxter MX-AVR-S500-01 - недорогой стабилизатор для маломощных систем
- Аналитика | 7 сентября, 5:33
Самое интересное за неделю. Выпуск №29 - как выбрать оптимальный планшет для школьника и характеристики Nokia 3.4
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 9:15
Тенденции на украинском и мировом IT-рынках: до минус 8% в этом году 5.00
- Бизнес | 25 сентября, 10:15
iPhone 12 и собственная экосистема увеличат стоимость акций Apple 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 17:46
iPhone 12 получит аккумулятор меньшей емкости, чем в iPhone 11 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:44
Фотоловушки для съемки диких животных и охраны лесных угодий 5.00
- Интернет | Вчера, 14:54
Секреты успешного лендинга: что такое сайты-одностраничники 5.00
- Гаджеты | 25 сентября, 11:45
Смартфоны ОРРО Reno4 серии появятся в Украине 5.00
- Софт | Сегодня, 16:15
Panasonic выпустил новую версию бесплатного ПО для PTZ-камер EasyIP Plus 0.00
- Железо | Сегодня, 15:45
Модули расширения емкости для NAS и компьютеров с подключением mini SAS от QNAP 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:15
Революционный самолет Celera 500L 0.00