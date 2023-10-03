Совместная игровая колекция от Dolce&Gabbana и Razer

3 октября 2023, 15:45

Razer и Dolce&Gabbana, знаменитый итальянский дом моды премиум-класса, представили на RazerCon 2023 совместную колаборацию.



Выдвинутая на первый план Min-Liang Tan, генеральным директором и соучредителем компании Razer, революционная коллекция объединила в себе моду высокого класса и передовые игровые технологии, представив готовую одежду, игровую периферию и первое в мире кресло Razer Chroma RGB.

В этой коллекции, выполненной в кислотно-зеленом и золотом цветах обоих брендов, со вкусом сочетается фирменная геймерская эстетика Razer с инновациями и любовью Dolce&Gabbana к мастерству, что позволяет поднять союз игры и моды на невероятную высоту.



Коллекция готовой одежды Dolce&Gabbana | Razer представляет собой продуманный ассортимент одежды, включающий в себя эффектные вещи и универсальные предметы первой необходимости, которые воплощают в себе будущее моды, отдавая дань элегантному и динамичному геймерскому стилю.



Domenico Dolce и Stefano Gabbana создали специальную коллекцию Agender Special Collection, состоящую из футболок больших размеров, брюк карго и остромодных толстовок, сочетающих культовые цвета Razer и Dolce&Gabbana. Коллекция, украшенная логотипами обоих брендов и строками компьютерного программирования, символизирует постоянное и бесконечное стремление к инновациям.

Гарнитура Dolce&Gabbana | Razer Barracuda отличается изящным силуэтом, украшенным легендарным логотипом Razer Triple-Headed Snake и монограммой Dolce&Gabbana с элегантным золотым напылением 24 карата, дополненным тщательным принтом зебры на амбушюрах. Благодаря 50-миллиметровым динамикам Razer TriForce Titanium и технологии THX Spatial Audio эта гарнитура обеспечивает детальное и насыщенное звучание, гарантирующее полное погружение в игровой процесс. Оголовье FlowKnit Memory Foam и амбушюры обеспечивают длительный комфорт, превращая продолжительные игры в сплошное удовольствие.



Razer Enki Pro от Dolce&Gabbana | Razer Enki Pro - это новое определение эргономического совершенства и художественного таланта, в котором органично сочетаются логотип Razer в виде трехглавой змеи и фирменная монограмма Dolce&Gabbana, а также роскошный логотип Dolce&Gabbana, покрытый 24-каратным золотом. Это игровое кресло, оснащенное расширенными на 110 градусов надплечными дугами, ультрашироким 21-дюймовым основанием сиденья, наклоном в 152 градуса, встроенной поясничной дугой, роскошной обивкой спинки и основания сиденья кожей Alcantara, является воплощением совершенного комфорта и роскоши.