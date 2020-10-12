Razer представила своё первое игровое кресло

Компания Razer анонсировала своё первое игровое кресло: модель под названием Iskur призвана обеспечить высокий уровень комфорта во время продолжительных баталий.
Приём заказов на новинку уже начался.
Одной из особенностей Iskur является регулируемая поясничная поддержка. Пользователь сможет настроить изгиб подушки, обеспечив для себя оптимальную осанку во время многочасовых игровых сессий.
Кроме того, кресло получило систему подлокотников 4D Armrests с регулировкой по четырём направлениям: можно настроить высоту, сдвиг по длине и ширине, а также угол поворота.
Новинка построена на основе армированного сталью каркаса. Поверхность выполнена из многослойной искусственной кожи. Разумеется, можно регулировать угол наклона спинки, а верхней части можно закрепить дополнительный подголовник.
Отмечается, что Iskur отлично подходит для пользователей с ростом от 170 до 190 см и весом до 136 кг. Устойчивый газлифт класса 4 обеспечивает стабильность сиденья.
Приобрести игровое кресло можно по ориентировочной цене 500 долларов США.
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