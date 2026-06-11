11 июня 2026, 9:15

Верховная Рада увеличила расходы на оборону до рекордного уровня

Парламент внес изменения в госбюджет Украины на 2026 год в части финансирования сектора безопасности и обороны. За проголосовали 242 нардепа.



Документ увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уточнила, что после внесения изменений расходы на безопасность и оборону составят рекордные 4,4 трлн грн. По ее словам, 2,3 трлн грн направят на закупку вооружения и военной техники, а более 1,45 трлн грн — на денежное обеспечение военнослужащих.



В Минобороны добавили, что увеличение расходов стало возможным после одобрения Европейским союзом кредита Украине в размере €90 млрд. €60 млрд из этой суммы планируется выделить на нужды обороны.

