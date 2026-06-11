Mercedes хочет сотрудничать с производителем дронов для Украины

Немецкий концерн Mercedes-Benz планирует стратегическое сотрудничество с мюнхенским дроновым стартапом Tytan Technologies.
В центре сотрудничества будет находиться система ПВО под названием Drone Defender. Непосредственной целью станет защита критической инфраструктуры Германии: совместная система Mercedes-Benz и Tytan позволит обнаруживать и сбивать вражеские беспилотники, которые уже несколько лет замечают над немецкими аэропортами и другими важными объектами. Кроме того, Drone Defender можно будет использовать и в зоне боевых действий.
Tytan также известна тем, что поставляет Украине дроны-перехватчики.
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