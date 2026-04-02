ЕС направит Украине €1,4 млрд из замороженных российских активов

2 апреля 2026, 12:45

31 марта Евросоюз получил €1,4 млрд в виде сверхприбыли от процентов по остаткам денежных средств, полученных от размещения активов Российского центрального банка в центральных депозитариях ценных бумаг.

Несмотря на то, что сами активы остаются заблокированными, проценты на эти средства не принадлежат России. По предложению Еврокомиссии было решено использовать эту сумму для поддержки Украины.«Эти €1,4 млрд будут направлены туда, где они наиболее необходимы: на поддержание украинского государства, сохранение основных государственных услуг и поддержку Вооруженных сил Украины. Наша приверженность победе и свободе Украины непоколебима», - прокомментировала это решение председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен.