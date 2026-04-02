ЕС направит Украине €1,4 млрд из замороженных российских активов

31 марта Евросоюз получил €1,4 млрд в виде сверхприбыли от процентов по остаткам денежных средств, полученных от размещения активов Российского центрального банка в центральных депозитариях ценных бумаг.
Несмотря на то, что сами активы остаются заблокированными, проценты на эти средства не принадлежат России. По предложению Еврокомиссии было решено использовать эту сумму для поддержки Украины.
«Эти €1,4 млрд будут направлены туда, где они наиболее необходимы: на поддержание украинского государства, сохранение основных государственных услуг и поддержку Вооруженных сил Украины. Наша приверженность победе и свободе Украины непоколебима», - прокомментировала это решение председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен.