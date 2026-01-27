Франция выступила против плана ЕС упростить закупку ракет Storm Shadow для ВСУ

27 января 2026, 11:15

По данным издания, коалиция из 11 стран Евросоюза предложила смягчить правила использования кредита в €90 млрд, значительная часть которого предназначена для закупки вооружений для Украины, чтобы она могла приобретать оружие за пределами ЕС, в том числе в Великобритании.

Продвижением инициативы активно занимаются страны Балтии, Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды.



Эти страны предлагают многоуровневую систему закупок, при которой Великобритания опережала бы США. Но Франция опасается, что подобный подход ослабит стратегическую автономию ЕС и настаивает, чтобы деньги в первую очередь поддерживать оборонную промышленность блока.