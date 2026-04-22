ЕС увеличит расходы на оборону, чтобы производить оружия больше, чем РФ

Европейская комиссия планирует предусмотреть как минимум €131 млрд на оборону и космические программы в следующем бюджете до 2035 года, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Он призвал европейские страны наращивать выпуск вооружений и добиться того, чтобы Европа производила больше оружия, чем РФ.
По его словам, Россия в прошлом году создала 1,1 тыс. крылатых ракет, а ЕС — 300. Также РФ изготовила 900 баллистических ракет, в то время как в ЕС — ни одной. Годовое производство артиллерийских боеприпасов: Россия — 4 млн, ЕС — 2 млн; пехотных машин: Россия — 3500, ЕС — 500.
"Если мы действительно хотим сдерживать Россию, нам нужно превзойти Россию в производстве", – подчеркнул Кубилюс.
Также он подчеркнул, что ЕС нужно стать менее зависимым от американских стратегических ресурсов, которые сейчас используются для обороны Европы. Речь идет о космической разведке, спутниковой связи, системах командования и управления, тяжелой военно-транспортной авиации, дозаправке в воздухе и других.
Последние новости
Последние материалы
Популярные новости
