Боррель заявил, что удивлен успехами в производстве дронов в Украине

"Что касается дронов. Здесь вам не нужна помощь. Я посетил некоторые из ваших заводов по производству дронов и был очень удивлен способностью ваших инженеров создавать дроны высокого качества в больших количествах", — подчеркнул глава дипломатии ЕС.
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