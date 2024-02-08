Боррель заявил, что удивлен успехами в производстве дронов в Украине

8 февраля 2024, 8:45

"Что касается дронов. Здесь вам не нужна помощь. Я посетил некоторые из ваших заводов по производству дронов и был очень удивлен способностью ваших инженеров создавать дроны высокого качества в больших количествах", — подчеркнул глава дипломатии ЕС.