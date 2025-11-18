Израиль запустил производство дронов-камикадзе в Марокко

18 ноября 2025, 9:45

Израильская компания BlueBird Aero Systems, входящая в концерн Israel Aerospace Industries (IAI), запустила в Марокко завод по производству барражирующих боеприпасов SpyX.

Об этом сообщает The Defense Post. Отмечается, что предприятие, расположенное в пригороде Касабланки, стало первым производственным объектом BlueBird на Ближнем Востоке и в Северной Африке за пределами Израиля.Запуск завода сопровождается программой подготовки местных специалистов, которые будут заниматься сборкой и обслуживанием комплексов.SpyX – дрон-камикадзе с боевой частью массой ок. 2,5 кг, скоростью до 250 км/ч и продолжительностью полета до 90 минут при дальности до 50 км. Он предназначен для поражения танков, бронированных машин и полевых баз.