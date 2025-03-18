Виды и классификация популярных деревообрабатывающих станков

18 марта 2025, 12:15

Деревообрабатывающие станки - специализированное оборудование, предназначенное для обработки древесины с целью придания ей необходимой формы, размеров и качества поверхности.

Существует множество видов - форматно раскроечные станки, сверлильные, шлифовальные, строгальные, каждый из которых выполняет определенные функции.

Классификация деревообрабатывающих станков

Основные виды деревообрабатывающих станков:

- Пильные

Циркулярные пилы - для продольного и поперечного распила древесины, используются в столярных мастерских и на строительных площадках.

Ленточные пилы - для криволинейного распила, вырезания фигурных деталей, характеризуются высокой точностью и чистотой реза.

Торцовочные пилы - для точного поперечного распила под заданным углом, широко используются при изготовлении мебели и окон.

Форматно-раскроечные станки - для точного раскроя листовых материалов (ДСП, ДВП, МДФ и др.) в мебельном производстве.

- Строгальные

Фуговальные - для строгания плоских поверхностей и кромок заготовок, применяются для выравнивания и подготовки древесины к дальнейшей обработке.

Рейсмусовые - для строгания заготовок в заданный размер по толщине, калибровки древесины.

Фуговально-рейсмусовые -совмещают функции фуговального и рейсмусового станков. Это универсальное решение для небольших мастерских.

- Фрезерные

Предназначены для фрезерования пазов, канавок, профилей и других сложных форм. Такой станок для врезки дверных замков широко применяется в мебельном производстве и столярных работах.

- Токарные

Используются для обработки вращающихся заготовок, изготовления круглых деталей (ножки мебели, балясины, посуда и др.).

- Шлифовальные

Применяются для шлифования поверхностей древесины, ее подготовки к последующей отделке. Ленточные для грубого шлифования, вибрационные для тонкого шлифования, орбитальные - универсальный тип.

- Сверлильные

Предназначены для сверления отверстий в древесине, соединения деталей и установки фурнитуры.

- Комбинированные

Сочетают в себе функции нескольких станков, они экономят место и средства.

Классификация бывает по назначению: универсальные, специализированные, степени автоматизации: ручные, полуавтоматические, автоматические, размеру и мощности: промышленные, бытовые.

При выборе деревообрабатывающего станка необходимо учитывать тип и объем работ, размеры и характеристики обрабатываемых заготовок, требования к точности и качеству обработки, доступное пространство и бюджет.

Где применяются деревообрабатывающие станки?

Основные области использования:

- мебельное производство: корпусная/мягкая мебель, мебельные фасады, столешницы, декоративные элементы, резные украшения;

- столярные работы: производство дверей, окон, лестниц, перил, погонажных изделий (плинтусов, наличников, вагонки), деревянных конструкций для строительства;

- строительство: изготовление деревянных элементов для кровли, стен, полов, обработка бруса и досок;

- производство деревянной тары и упаковки: ящиков, коробок, поддонов, бочек и других емкостей;

- создание музыкальных инструментов: корпусов и грифов гитар, скрипок, обработка деревянных деталей для духовых и клавишных инструментов;

- производство игрушек и сувенирной продукции;

- отделка интерьера: декоративные элементы для стен, потолков, резные панели и перегородки;

- лесопильное производство: первичная обработка древесины (распиловка бревен на доски, брус), производство пиломатериалов.

Деревообрабатывающие станки позволяют выполнять широкий спектр операций, от простых распилов до сложных резных элементов.