HP представила обновленные ультрабуки Spectre 13

9 октября 2017, 12:15

Компания HP объявила о выходе обновленных ультрабуков Spectre 13.

«Новинки» получились еще шустрее, им добавили автономности, а, кроме того, теперь здесь в качестве опции есть даже сенсорный дисплей.Итак, в основе - Intel восьмого поколения с архитектурой Kaby Lake Refresh. Вес – 1,11 кг, толщина корпуса – 10,8 мм. Кроме того, производитель сместил стереодинамики и сделал клавиатуру шире. Увеличился в габаритах и тачскрин (+15%).Версия аппарата с дисплеем Full HD проработает до 11,6 часа на одном полном заряде аккумулятора, а модификация с 4К-дисплеем – до 7,9 часа.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, здесь речь идет о двух портах Thunderbolt 3/USB Type-C, USB 3.1 Type-A и аудиоразъеме.Конфигурация с Intel Core i5-8250U и 8 ГБ ОЗУ оценена в $1300.