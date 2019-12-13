Короткофокусные проекторы BenQ TH671ST были установлены в лондонской галерее

13 декабря 2019, 10:45

Восемь короткофокусных проекторов TH671ST были задействованы в лондонской галерее HdM GALLERY на выставке "Тирания Языка" Чарльза Сэндисона в октябре 2019.



На фоне аналогов модель TH671ST выделяется более мощной лампой и наличием оптического зума, что в недорогих короткофусных проекторах практически не встречается.

Короткофокусные проекторы BenQ котируются в современном медиаискусстве и их нередко можно увидеть в музеях и выставочных галереях. Часто предпочтение отдается не старшим профессиональным лазерным аппаратам, а младшим ламповым моделям BenQ.