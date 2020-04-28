Новейшие 4K HDR телевизоры Sony на базе Android TV уже в Украине

В моделях топовой линейки XH95 объединились лучшие технологии Sony по оптимизации звука и изображения, а изящный безрамочный дизайн Flush Surface концентрирует всё внимание зрителя на контенте, полностью погружая его в происходящее на экране.
Новейший процессор X1 Ultimate обеспечивает непревзойденное качество изображения в формате 4K HDR, благодаря технологиям Object-based Super Resolution (объектно-ориентированная обработка разрешения), Object-based HDR remaster (объектно-ориентированная корректировка контрастности), Super Bit Mapping 4K HDR и обработке с использованием двух баз данных.
Технология X-Wide Angle обеспечивает яркость и реалистичность изображения с минимальными цветовыми искажениями вне зависимости от угла обзора, гарантируя при этом более богатую цветовую гамму и высокую яркость. Благодаря полной прямой светодиодной подсветке (Full-Array LED) уровень освещенности в отдельных областях экрана можно изменять динамически в зависимости от контента, что значительно повышает контрастность и яркость. Благодаря точной балансировке освещенности во всех областях экрана темные сцены становятся еще насыщеннее, а светлые — ярче, в полном соответствии с задумкой автора.
Новая функция Ambient Optimization подстраивает картинку и звук к любому окружению. Технология автоматически изменяет яркость изображения в соответствии с уровнем освещения в помещении для оптимального просмотра, усиливая яркость при хорошем свете и наоборот, приглушая ее в темноте. Более того, решение позволяет обнаруживать окружающие объекты — шторы или мебель, отражающие или поглощающие звуковые волны, калибруя настройки акустики, чтобы избежать ухудшения звука.
В телевизоре применяется звуковая система Acoustic Multi-Audio™, которая использует два динамика на задней панели телевизора, чтобы обеспечить эффект полного погружения и перемещения звука в зависимости от того, где на экране происходит действие. Также поддерживаются Dolby Vision и Dolby Atmos.
Поддержка голосового управления работает с Google Assistant и предлагает зрителям «умные» функции и больше удобства в использовании. Просто обращаясь напрямую к телевизору, можно с легкостью находить и просматривать любимые фильмы, результаты спортивных состязаний или прогноз погоды, а также управлять телевизором и даже всем домом.
Телевизоры Sony BRAVIA серии XH80
Телевизоры Sony BRAVIA серии XH80 обеспечивают высокое качество изображения в формате 4K HDR, а их стильный дизайн гармонично вписывается в любой современный интерьер.
4K HDR процессор X1 позволяет добиться высокой детализации и контрастности изображения, а также воспроизводить еще более глубокие и естественные цвета и текстуры за счет технологии Object-based HDR remaster (адаптивного HDR ремастеринга).
Уникальная форма динамика X-Balanced Speaker обеспечивает чистое звучание, увеличение его объема — глубокий бас: всё это в тонком изящном исполнении (для моделей с диагональю от 55 дюймов). Также поддерживается Dolby Vision и Dolby Atmos.
Все Android-модели телевизоров Sony BRAVIA линейки 2020 года будут работать на операционной системе Android 9 Pie, которая через свою обширную платформу обеспечивает удобный доступ к контенту, сервисам и другим устройствам. Расширенные функции голосового управления с поддержкой встроенного микрофона позволяют пользователям наслаждаться телеконтентом, работать с приложениями и подключенными устройствами без помощи рук1. Простое подключение к большинству устройств: благодаря поддержке Google Home вы сможете голосом управлять своим телевизором для загрузки и воспроизведения видео с YouTube с помощью Google Home. Поддержка Apple HomeKit и Airplay 2 позволяет с легкостью использовать ваш iPhone или другие устройства с Siri с телевизором Sony для удобной координации умного дома или потоковой передачи контента .
Последние новости
- Связь | Вчера, 15:45
Vodafone обеспечил бесплатной связью украинских врачей в Италии
- Железо | Вчера, 15:15
Новейшие 4K HDR телевизоры Sony на базе Android TV уже в Украине
- Гаджеты | Вчера, 14:45
TEAMGROUP запустила продажи флэш-накопителей T-FORCE SPARK RGB USB
- Связь | Вчера, 14:15
Киевстар НЕ тарифицирует доступ к #stop_sexтинг
- Бизнес | Вчера, 13:45
Во время карантина учителей будут перевозить бесплатно - Bolt
- Технологии | Вчера, 13:15
Как в будущем изменится отношение к удаленной работе — исследование Lenovo
- Технологии | Вчера, 12:45
Eaton и Green Motion объединяют усилия для внедрения электромобильных ЗУ
- Связь | Вчера, 12:15
Что смотрят украинцы на карантине: данные "Киевстар ТВ"
- Железо | Вчера, 11:45
D-Link DGS-1250 - новая линейка гигабитных smart-коммутаторов
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 7:56
Самое интересное за неделю. Выпуск №12 - сравнение iPhone SE 2 vs iPhone 11 vs iPhone XR
- Обзоры | 21 апреля, 14:05
Seagate IronWolf 10 ТБ (ST10000VN0008) – пишет для NAS!
- Обзоры | 20 апреля, 14:53
Cablexpert CC-DP-6 - 165Гц на Full HD и не только!
- Обзоры | 19 апреля, 16:26
Synology DS120j – ваш первый "карманный" сервер!
- Аналитика | 14 апреля, 14:13
Самое интересное за неделю. Выпуск №11 – устройства и средства для генеральной уборки от Фокстрот
- Обзоры | 13 апреля, 0:53
Cougar MX330-G – стильный игровой корпус со стеклянным окном за недорого!
- Аналитика | 5 апреля, 16:25
Самое интересное за неделю. Выпуск №10 - Фокстрот продлил бесплатную доставку на весь период карантина
- Обзоры | 2 апреля, 17:14
OPPO A31 – стильный смартфон для школьника и студента
- Обзоры | 1 апреля, 13:33
REAL-EL M47 RGB – если хотите научиться играть!
Популярные новости
- Интернет | 24 апреля, 13:15
В Полтаве начал работу сервис доставки Raketa 5.00
- Железо | Вчера, 15:15
Новейшие 4K HDR телевизоры Sony на базе Android TV уже в Украине 5.00
- Бизнес | 24 апреля, 14:10
Аренда VPS сервера в Европе 5.00
- Интернет | 24 апреля, 11:04
Бонусы в казино MonoSlot: сезон охоты открыт круглогодично 1.00
- Связь | Вчера, 15:45
Vodafone обеспечил бесплатной связью украинских врачей в Италии 0.00
- Гаджеты | Вчера, 14:45
TEAMGROUP запустила продажи флэш-накопителей T-FORCE SPARK RGB USB 0.00
- Связь | Вчера, 14:15
Киевстар НЕ тарифицирует доступ к #stop_sexтинг 0.00
- Бизнес | Вчера, 13:45
Во время карантина учителей будут перевозить бесплатно - Bolt 0.00
- Технологии | Вчера, 13:15
Как в будущем изменится отношение к удаленной работе — исследование Lenovo 0.00