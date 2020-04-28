Новейшие 4K HDR телевизоры Sony на базе Android TV уже в Украине

28 апреля 2020, 15:15

В моделях топовой линейки XH95 объединились лучшие технологии Sony по оптимизации звука и изображения, а изящный безрамочный дизайн Flush Surface концентрирует всё внимание зрителя на контенте, полностью погружая его в происходящее на экране.Новейший процессор X1 Ultimate обеспечивает непревзойденное качество изображения в формате 4K HDR, благодаря технологиям Object-based Super Resolution (объектно-ориентированная обработка разрешения), Object-based HDR remaster (объектно-ориентированная корректировка контрастности), Super Bit Mapping 4K HDR и обработке с использованием двух баз данных.Технология X-Wide Angle обеспечивает яркость и реалистичность изображения с минимальными цветовыми искажениями вне зависимости от угла обзора,гарантируя при этом более богатую цветовую гамму и высокую яркость. Благодаря полной прямой светодиодной подсветке (Full-Array LED) уровень освещенности в отдельных областях экрана можно изменять динамически в зависимости от контента, что значительно повышает контрастность и яркость. Благодаря точной балансировке освещенности во всех областях экрана темные сцены становятся еще насыщеннее, а светлые — ярче, в полном соответствии с задумкой автора.Новая функция Ambient Optimization подстраивает картинку и звук к любому окружению. Технология автоматически изменяет яркость изображения в соответствии с уровнем освещения в помещении для оптимального просмотра, усиливая яркость при хорошем свете и наоборот, приглушая ее в темноте. Более того, решение позволяет обнаруживать окружающие объекты — шторы или мебель, отражающие или поглощающие звуковые волны, калибруя настройки акустики, чтобы избежать ухудшения звука.В телевизоре применяется звуковая система Acoustic Multi-Audio™, которая использует два динамика на задней панели телевизора, чтобы обеспечить эффект полного погружения и перемещения звука в зависимости от того, где на экране происходит действие. Также поддерживаются Dolby Vision и Dolby Atmos.Поддержка голосового управления работает с Google Assistant и предлагает зрителям «умные» функции и больше удобства в использовании. Просто обращаясь напрямую к телевизору, можно с легкостью находить и просматривать любимые фильмы, результаты спортивных состязаний или прогноз погоды, а также управлять телевизором и даже всем домом.Телевизоры Sony BRAVIA серии XH80Телевизоры Sony BRAVIA серии XH80 обеспечивают высокое качество изображения в формате 4K HDR, а их стильный дизайн гармонично вписывается в любой современный интерьер.4K HDR процессор X1 позволяет добиться высокой детализации и контрастности изображения, а также воспроизводить еще более глубокие и естественные цвета и текстуры за счет технологии Object-based HDR remaster (адаптивного HDR ремастеринга).Уникальная форма динамика X-Balanced Speaker обеспечивает чистое звучание, увеличение его объема — глубокий бас: всё это в тонком изящном исполнении (для моделей с диагональю от 55 дюймов). Также поддерживается Dolby Vision и Dolby Atmos.Все Android-модели телевизоров Sony BRAVIA линейки 2020 года будут работать на операционной системе Android 9 Pie, которая через свою обширную платформу обеспечивает удобный доступ к контенту, сервисам и другим устройствам. Расширенные функции голосового управления с поддержкой встроенного микрофона позволяют пользователям наслаждаться телеконтентом, работать с приложениями и подключенными устройствами без помощи рук1. Простое подключение к большинству устройств: благодаря поддержке Google Home вы сможете голосом управлять своим телевизором для загрузки и воспроизведения видео с YouTube с помощью Google Home. Поддержка Apple HomeKit и Airplay 2 позволяет с легкостью использовать ваш iPhone или другие устройства с Siri с телевизором Sony для удобной координации умного дома или потоковой передачи контента .