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31 марта 2025, 13:45

В Британии сотни секретных военных документов найдены разбросанными на улице

На одной из улиц г. Ньюкасл были обнаружены стопки бумаг, содержащих секретную военную информацию, включая звания солдат, адреса электронной почты, графики смен и сведения о выдаче оружия, а также информацию, которая, по-видимому, связана с доступом к оружейному хранилищу и системе обнаружения вторжений.

Минобороны заявило, что «в срочном порядке» изучает этот вопрос и проводит внутреннее расследование.

В 2021г. парламент Британии уже рассматривал утечку высокопоставленным чиновником секретных документов, которые вскоре были найдены на автобусной остановке.
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