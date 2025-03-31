В Британии сотни секретных военных документов найдены разбросанными на улице

31 марта 2025, 13:45

На одной из улиц г. Ньюкасл были обнаружены стопки бумаг, содержащих секретную военную информацию, включая звания солдат, адреса электронной почты, графики смен и сведения о выдаче оружия, а также информацию, которая, по-видимому, связана с доступом к оружейному хранилищу и системе обнаружения вторжений.

Минобороны заявило, что «в срочном порядке» изучает этот вопрос и проводит внутреннее расследование.В 2021г. парламент Британии уже рассматривал утечку высокопоставленным чиновником секретных документов, которые вскоре были найдены на автобусной остановке.